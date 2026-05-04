Занятия в школах временно отменили из-за наводнения на севере Турции

Власти провинции Самсун решили приостановить учебу в школу из-за наводнения. В результате разгула стихии оказались затоплены подвальные и первые этажи зданий.

На севере Турции приостановили занятия в школах из-за наводнений и подтоплений, произошедших в результате сильных дождей. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Отмечается, что власти провинции Самсун постановили приостановить учебу в районе Хавза как минимум на один день.

Целый ряд образовательных учреждений оказались повреждены. Там необходимо выполнить восстановительные и уборочные работы.

По данным властей Самсуна, во время наводнения получили легкие травмы 12 человек. Всех их доставили в больницы. Под наблюдением медиков находится 83-летний мужчина, остальные проходят лечение амбулаторное лечение.

Отмечается, что из-за ливней резко уровень воды в реках Хаджи Осман и Терсакан резко поднялся. Затоплены оказались подвальные и первые этажи зданий.