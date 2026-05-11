Иран озвучил пять условий для возобновления переговоров с США

В Иране передали пакистанским посредникам условия для возобновления контактов с представителями США. Одно из них предполагает остановку войны на всех фронтах, особенно в Ливане.

Иран выдвинул Соединенным Штатам пять условий для возобновления переговоров. Об этом рассказали 12 мая информированные источники.

По их данным, Тегеран хочет добиться отмены антииранских санкций, высвобождения замороженных иранских средств и окончания войны на всех фронтах, особенно в Ливане.

Кроме того, Исламская Республика рассчитывает получить компенсацию за ущерб, причиненный ей в ходе войны, и на признание ее права на суверенитет над Ормузским проливом.

Один из источников также сообщил, что представители Ирана передала посредникам в Пакистане, что продолжение морской блокады в районе Аравийского моря и Оманского залива после установления перемирия еще больше усиливает недоверие к переговорам с американцами, передает агентство Fars.

США и Израиль начали военную кампанию против Ирана в конце февраля. В рамках этой кампании они наносили удары по объектам, расположенным в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран атаковал территорию еврейского государства и американские объекты в странах Ближнего Востока. С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня.