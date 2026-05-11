Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили Баку и Исламабад

Во вторник, 12 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах азербайджанского лидера в социальных сетях.

В ходе беседы был подтвержден стратегический характер отношений между Азербайджаном и Пакистаном, а также устойчивое расширение сотрудничества в ключевых сферах — энергетике, торговле и контактах между двумя народами.

Премьер Пакистана отметил важность предстоящей в Баку сессии Всемирного форума городов и роль Азербайджана как принимающей стороны в продвижении глобальной городской повестки.

Состоялся также обмен мнениями по региональным процессам, в частности о ситуации на Ближнем Востоке. Ильхам Алиев высоко оценил активную посредническую роль Пакистана, успешные инициативы по обеспечению перемирия между сторонами и усилия по деэскалации.

Шахбаз Шариф и Ильхам Алиев также договорились продолжать тесные контакты. Премьер-министр пригласил собеседника посетить Пакистан. Ильхам Алиев принял приглашение.