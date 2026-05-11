Трамп заявил о возможности посетить Россию до конца года

Лидер США Дональд Трамп заявил, что может совершить визит в Россию в этом году. По словам американского политика, конфликт на Украине будет урегулирован.

"И я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной"

– Дональд Трамп

Трамп снова подчеркнул, что он добился урегулирования восьми вооруженных конфликтов.

Отметим, что завтра лидер США отправится в Китай с государственным визитом.