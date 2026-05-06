Астана в выходные опробует инновационный городской транспорт

В предстоящие выходные в столице Казахстана Астане впервые заработает совершенно новый вид общественного городского транспорта – легкорельсовый надземный трамвай, составы которого будут ходить через весь город.

Уже на эти выходные в столице Казахстана Астане начнет ходить легкорельсовый надземный трамвай (LRT), который свяжет 18 станций, из них 11 - наземные и 7 надземных на общей дистанции в 22,4 км, заявил председатель правления ТОО City Transportation Systems Асылбек Дуйсебаев.

"Все станции реализованы с учетом требований безопасности и доступности. На станциях предусмотрены эскалаторы, зоны для покупки билетов… залы ожидания с торговыми площадями, туалеты, и также системы, предотвращающие выход людей на опасные участки"

- сообщение CTS

Работать LRT будет с 6:00 до 23:00, а время в пути в его вагоне от первой до последней станции займет около 40 минут. Интервал между поездами будет составлять 5-6 минут, передает Sputnik Казахстан.

Поезда, всего их 19, будут беспилотными, а управлять их движением будет Единый диспетчерский центр, раскинувшийся на территории в 400 га. Он же будет выводить составы из депо и по завершении смены возвращать их обратно для обслуживания.

Операторы поездов будут подключаться к их работе лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, они будут вручную управлять поездами, и одновременно консультировать всех пассажиров, - поведал Дуйсебаев.

Стоимость одного проезда составит 200 тенге ($0,43), а стоимость транспортной карты LRT - 1000 тенге ($2,15). При оплате льготной/школьной картой проезд будет бесплатным, добавил глава CTS.