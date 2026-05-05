Вестник Кавказа

Абхазия откроет купальный сезон 5 июня

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Купальный сезон в Абхазии в 2026 году официально начнется 5 июня. Пляжи должны быть приведены в соответствие с предписаниями ГИМС МЧС республики.

В этом году купальный сезон в Абхазии стартует 5 июня, об этом заявил начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.

Он напомнил, что арендаторы пляжей должны привести пляжи к купальному сезону к соответствию предписаниям Госинспекции, а именно:

  • на пляжах должны иметься спасательные посты;
  • в море необходимо установить ограничительные буи;
  • дно акватории пляжей должно быть расчищено;
  • в местах, где купание запрещено нужно выставить сигнальные мачты и предупреждающие знаки;
  • зоны для маломерных судов должны быть обозначены.

Предписания выдаются арендаторам пляжей в Абхазии ежегодно, передает радио Sputnik.

Температура воды в Черном море в Абхазии в начале июня обычно составляет около 18-20 градусов, к концу месяца – около 23 градусов. Купальный сезон в республике длится обычно до середины октября.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
980 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.