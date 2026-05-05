Абхазия откроет купальный сезон 5 июня

В этом году купальный сезон в Абхазии стартует 5 июня, об этом заявил начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.

Он напомнил, что арендаторы пляжей должны привести пляжи к купальному сезону к соответствию предписаниям Госинспекции, а именно:

на пляжах должны иметься спасательные посты;

в море необходимо установить ограничительные буи;

дно акватории пляжей должно быть расчищено;

в местах, где купание запрещено нужно выставить сигнальные мачты и предупреждающие знаки;

зоны для маломерных судов должны быть обозначены.

Предписания выдаются арендаторам пляжей в Абхазии ежегодно, передает радио Sputnik.

Температура воды в Черном море в Абхазии в начале июня обычно составляет около 18-20 градусов, к концу месяца – около 23 градусов. Купальный сезон в республике длится обычно до середины октября.