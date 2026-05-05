Абхазия откроет купальный сезон 5 июня

Купальный сезон в Абхазии в 2026 году официально начнется 5 июня. Пляжи должны быть приведены в соответствие с предписаниями ГИМС МЧС республики.
В этом году купальный сезон в Абхазии стартует 5 июня, об этом заявил начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.
Он напомнил, что арендаторы пляжей должны привести пляжи к купальному сезону к соответствию предписаниям Госинспекции, а именно:
- на пляжах должны иметься спасательные посты;
- в море необходимо установить ограничительные буи;
- дно акватории пляжей должно быть расчищено;
- в местах, где купание запрещено нужно выставить сигнальные мачты и предупреждающие знаки;
- зоны для маломерных судов должны быть обозначены.
Предписания выдаются арендаторам пляжей в Абхазии ежегодно, передает радио Sputnik.
Температура воды в Черном море в Абхазии в начале июня обычно составляет около 18-20 градусов, к концу месяца – около 23 градусов. Купальный сезон в республике длится обычно до середины октября.