Абхазия названа самым бюджетным направлением для россиян

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) просчитали топ-5 выгодных направлений отдыха за рубежом на предстоящие майские праздники: по данным продаж туров в сервисе "Слетать.ру" самым выгодным направлением стала Абхазия.

"Абхазия - самое доступное направление. Средний чек: 66,5 тыс рублей на двоих за неделю проживания. При этом структура спроса изменилась: сократилась доля Краснодарского края, вырос интерес к Санкт-Петербургу, Кавминводам, Калининграду и Татарстану"

- АТОР

Россия стала второй среди самых доступных направлений на предстоящие праздники - средний чек за путешествие по стране составил 75,3 тысячи рублей на двоих. С небольшим отрывом (75,9 тыс рублей) третье место заняла Беларусь, четвертое и пятое места рейтинга поделили Вьетнам и Таиланд (160 и 164 тыс рублей соответственно), передает РИА Новости.

Турция и Египет в топ-5 бюджетных направлений не попали - средняя стоимость недельного тура на двоих в Турции достигла 173 тыс рублей, а Египет сохранил прошлогодний уровень цен - 180 тыс рублей, - отметили в ассоциации.

Любопытно, что снизился и средний чек отдыха в Китае: отдохнуть в Поднебесной на вторые майские праздники можно всего за 166 тыс рублей, несмотря на довольно длительный перелет и удаленность страны.

А вот средний чек отдыха на Мальдивах достиг 360 тыс рублей: виной тому – отсутствие бюджетных стыковочных перелетов через ОАЭ и Катар, к тому же на Мальдивы теперь чаще едут семейные туристы, выбирающие отели 5* и формат "все включено", - заключили в АТОР.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские отели в конкуренции с зарубежными направлениями замедлили или даже остановили повышение цен на размещение, рассказали в Минэкономразвития РФ. На росте внутреннего туризма сказывается наличие недорогих заграничных направлений. Доступность отдыха в других странах выросла на фоне укрепления рубля, и российским курортам сложно соперничать с иностранными конкурентами, поведал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.