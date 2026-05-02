Свыше 700 военных РФ и Абхазии пройдут парадным строем в Сухуме 9 мая

9 мая на площади Свободы в Сухуме состоится парад по случаю Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии примут участие более 700 военных и силовиков России и Абхазии.

"В состав парадных расчетов вошли представители Министерства обороны Республики Абхазия, Государственной службы охраны, МВД, МЧС, Государственного таможенного комитета, Седьмой объединенной военной базы Министерства обороны Российской Федерации, Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия. Также в параде Победы будет задействована военная техника и авиация"

– Минобороны Абхазии

Особенностью парада в этом году станет локация. Колонны военных пройдут не по набережной Диоскуров, как в прежние года, а на площади Свободы. Это связано с ремонтными работами на набережной.

В Минобороны республики уточнили, что генеральная репетиция парада состоится 7 мая.