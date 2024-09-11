В Абхазии снова открылась для туристов дача Сталина на Рице

К началу туристического сезона в Абхазии возобновляет работу Госдача "Рица", в которой не раз отдыхал Сталин. Стоимость билета составляет 150-300 рублей.

С 1 мая туристов снова принимает государственная дача "Рица" Иосифа Сталина в Абхазии.

Посетить исторический объект можно за 300 рублей взрослым туристам, детский билет стоит вдвое меньше – 150 рублей, уточняется в сообщении Госдачи на странице в соцсети.

Напомним, в Абхазии у туристов есть возможность посетить несколько дач Сталина. Дача на озере Рица была возведена в 1947 году, известно, что Сталин отдыхал на ней пять раз.