Вестник Кавказа

Знаменитую дачу Сталина в Мюссере закроют в Абхазии

Знаменитую дачу Сталина в Мюссере закроют в Абхазии
© Фото: сайт Дача Мюссера
Одна из четырех дач Сталина в Абхазии, доступных для посещения туристами, закроют из-за очень плохого технического состояния. Власти планируют подвергнуть достопримечательность ремонту.

Мюссерская дача Сталина скоро перестанет работать как достопримечательность для туристов, рассказал глава Управления государственными дачами Абхазии Беслан Квициния.

Он охарактеризовал состояние дачи Сталина в Мюссере как "ужасное", передает Sputnik Абхазия.

По словам Квициния, туристов уже сейчас стараются не допускать в здание, только при необходимости, так как оно не соответствует требованиям безопасности.

"Скорее всего, мы ее будем закрывать и изыскивать средства для ее ремонта к следующему году"

– чиновник

Напомним, дача в Мюссере находится неподалеку от Пицунды. Она была достроена в 1936 году. Сталин бывал на ней восемь раз.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Когда закончится купальный сезон в Абхазии в 2024 году?

Когда закончится купальный сезон в Абхазии в 2024 году?

Море в Абхазии забрало жизнь российского туриста

Море в Абхазии забрало жизнь российского туриста

Дача Сталина на Рице будет открыта круглогодично в Абхазии

Дача Сталина на Рице будет открыта круглогодично в Абхазии

Скорпионы в Абхазии: что нужно знать туристам

Скорпионы в Абхазии: что нужно знать туристам

Новоафонская пещера в Абхазии стала популярнее у туристов

Новоафонская пещера в Абхазии стала популярнее у туристов

Туристы отказываются от посещения обезьяньего питомника в Сухуме

Туристы отказываются от посещения обезьяньего питомника в Сухуме

Лето в Абхазии: туристический сезон был спорным

Лето в Абхазии: туристический сезон был спорным

Замок принца Ольденбургского в Абхазии: жемчужина Гагры в стиле модерн

Замок принца Ольденбургского в Абхазии: жемчужина Гагры в стиле модерн

Свалка горит в Алахадзы в Абхазии

Свалка горит в Алахадзы в Абхазии

Отдых в Абхазии: где тепло и дешево в сентябре?

Отдых в Абхазии: где тепло и дешево в сентябре?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы