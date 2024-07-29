Сколько дач Сталина в Абхазии, где они находятся и почему они зеленые?

В начале августа в Абхазии загорелся подлесок площадью в 60 га в районе Холодной речки, где находится одна из дач Сталина. Историческое здание пострадало лишь частично - обгорело одно окно. О том, какая именно дача Сталина попала под удар и сколько их вообще в Абхазии - рассказываем в этом материале.

Сколько дач было у Сталина в Абхазии?

Иосиф Сталин очень любил загородные резиденции, где работал, отдыхал и лечился. На территории Абхазии у вождя было несколько дач:

Дача ”Холодная речка”

Дача Сталина в Мюссере

Дача на озере Рица

Дача в Новом Афоне.

Каждая из дач строилась, исходя из пожеланий Сталина и обслуживалось огромным количеством людей. Дачи в Абхазии служили, в первую очередь, оздоровительным целям, а также для приема гостей. Особое внимание обращали на безопасность: резиденции оснащались защитными бункерами и охранялись военными и сотрудниками спецслужб.

Дача Сталина ”Холодная речка”

Абхазская дача Сталина ”Холодная речка”, которая была построена в 1932-1933 годах, считается самой любимой дачей вождя. Именно она стала жертвой лесного пожара, охватившего недавно Гагры. Дача ”Холодная речка”, которая после завершения строительства носила название ДО ЦИК ”Холодная речка” № 18 (у всех дач Сталина есть номер) построена на горе высотой более 200 метров над уровнем моря в сосновом бору. Как и большинство дач вождя, выкрашена она в зеленый цвет и увидеть ее можно только с моря: так было задумано при строительстве из соображений безопасности.

Стиль, в котором построена абхазская дача ”Холодная речка”, постконструктивизм.

Внутренняя отделка двухэтажной дачи с цоколем выполнена с использованием разных видов деревьев, есть трофейная мебель. Обстановка довольно скромная.

Сталин на даче ”Холодная речка” бывал довольно часто, а 1933-1939 годах, затем в 1946-1951 годах. Он посетил абхазскую дачу №18 не менее 15 раз.

Интересный факт: Архитектор дачи - Мирон Мержанов, дальний родственник художника Айвазовского. В 1944 году Мержанов был приговорен к 10 годам лагерей за контрреволюционную деятельность.

Как добраться до дачи ”Холодная речка”?

Дача Сталина ”Холодная речка” находится в Гагрском районе Абхазии в селе Багрипш (второе название села - Холодная речка). Добраться до нее можно:

пешком через территорию пансионата ”Багрипш”;

из Гагр до дачи Сталина в Багрипше можно доехать на машине за 30 минут;

из Сочи до ”Холодной речки” на машине можно добраться за 2 часа, а из Адлера - за 45 минут.

Прогуляться по даче Сталина ”Холодная речка” можно за 250 рублей, вместе с экскурсией - 400 рублей. Работает дача с 10:00 до 18:00 каждый день. Дача Сталина в Гаграх пользуется особой популярностью среди туристов и считается чрезвычайно атмосферной и аутентичной.

Дача Сталина в Мюссере

В поселке Мюссера, в 8 км к югу от Пицунды, находится еще одна дача Сталина, к строительству которой вождь проявил особое внимание. В результате его вмешательства в работу архитектора Владимира Гельфрейха (одного из авторов проекта Главного павильона ВДНХ), двухэтажный дом прирос тайными ходами, а форма веранды была изменена.

Дача в Мюссере, завершенная в 1936 году, получила 27-й номер. Сам Сталин на даче бывал 8 раз. Сегодня от интерьера на даче Сталина № 27 мало что осталось, однако к окончанию строительства она была оснащена по последнему слову техники, благодаря импорту. Дача Сталина в Мюссере сегодня не в таком хорошем состоянии, как в Холодной речке, однако и по ней тоже проводится экскурсия, стоимость которой 300 рублей.

Интересный факт: Построить дачу в Мюссере Сталину порекомендовал Нестор Лакоба, руководитель Абхазской СССР в 1930 году. В 1936 году Лакоба умер от отравления цианистым калием.

Как добраться до дачи Сталина в Мюссере

Из поселка Мюссера можно подняться на дачу Сталина пешком примерно за час;

из Пицунды до Мюссеры можно доехать на личном транспорте или такси за 45 минут;

Из Гудауты до дачи Сталина в Мюссере можно доехать за 40 минут.

Также Мюссерскую дачу Сталина можно посетить в рамках морской экскурсии из Пицунды в Мюссеру.

Дача Сталина в Новом Афоне

Дача в Новом Афоне - одна из наиболее поздних дач Сталина, строительство которой было завершено в 1947 году. Объект носил название ”Ласточкино гнездо” №8 и был построен на территории в 120 гектаров в полутора километрах от города Новый Афон в Гудаутском районе Абхазии.

Как и дачи в Гаграх и Пицунде, дача в Новом Афоне выкрашена в зеленый цвет. Каждая комната Новоафонской дачи была снабжена запасным выходом. С веранды второго этажа дачи открывается вид на Черное море.

В ходе экскурсии по Новоафонской даче можно посетить только второй этаж, где сохранилась оригинальная трофейная мебель, а также отделка стен и полов. Стоимость экскурсии составляет 200 рублей.

Интересный факт: идея строительства дачи в Новом Афоне возникла у Николая Власика, начальника охраны Сталина. По слухам, генсек велел построить дачу менее, чем за год, намекнув Власику, что его судьба зависит от результата строительства. Власик сдал дачу за год, а через 5 лет был арестован и отправлен в ссылку в Красноярск.

Как добраться до Новоафонской дачи Сталина

Дача Сталина ”Объект №8” находится в 300 метрах от Новоафонского монастыря;

из Нового Афона до дачи Сталина можно добраться на машине за 10 минут;

из Адлера до Нового Афона можно доехать за два часа;

из Пицунды до Новоафонской дачи Сталина можно доехать за 1 ч. 15 минут.

Дача Сталина на озере Рица

Дача ”Рица” или госдача №5 расположена в Гудаутском районе, на северном берегу озера Рица в устье реки Ацетука. Эта дача, пожалуй, одна из самых скромных среди всех сталинских, как по внутреннему убранству, так и по внешней отделке. Построена дача была в 1947 году, чуть раньше, чем Новоафонская, по проекту архитектора Глеба Макаревича.

Здание Сталинской дачи на озере Рица - одноэтажное, с большим цокольным помещением. Специально для этой дачи на реке была создана ГЭС для бесперебойного энергоснабжения. Общая площадь этой дачи Сталина составила 98 гектаров. С 1947 по 1951 годы Сталин бывал на этой даче пять раз. Сегодня погулять по Сталинской даче на озере Рица можно за 200 рублей.

Интересный факт: в июне 1949 года на госдаче № 5 в Рице Иосиф Сталин принимал американского певца и борца за права чернокожих, Поля Робсона.

Как добраться на дачу Сталина на озере Рица?

побывать на госдаче №5 на озере Рица можно во время экскурсии по озеру;

добраться из Гагры до озера Рица можно за 40 минут на автомобиле;

из Адлера до Рицы можно доехать за час;

из Сухума до озера Рица на автомобиле можно добраться за полтора часа.