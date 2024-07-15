Безмятежная Пицунда: где остановиться и что посмотреть в самом укромном уголке Абхазии

Абхазская Пицунда – исключительное место с чистейшим морем и целебным воздухом. Здесь нет суеты курортного города, большого количества туристов и навязчивых продавцов на пляжах. Отдых в Пицунде – это синоним спокойствия.

Легендарный курорт Абхазии – Пицунда. Те, кто бывал здесь во времена СССР и, затем, спустя десятилетия, рассказывают, что он мало изменился. Именно поэтому, многие туристы сюда едут за ностальгическими видами и атмосферой советских времен.

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Кроме наследия прошлых лет, в Пицунде теплое и чисто море, песчано-галечные пляжи и удивительный воздушный коктейль из аромата реликтовых сосен и морского бриза.

Считается, что воздух в Пицунде лечит не только заболевания органов дыхательных путей, но и, в целом, оздоравливает организм. Поэтому отдых, проведенный здесь, можно сравнить с восстановительными процедурами в санатории.

Любители тишины и первозданной природной красоты по достоинству оценят время, проведенное на курорте.

Где остановиться в Пицунде

В Пицунде нет фешенебельных отелей, но большое количество гостевых домов и пансионатов. Чаще всего, здесь встречаются отели с двумя звездами, а трехзвездочные гостиницы считаются редкостью.

Некоторые туристы предпочитают останавливаться в частном секторе или арендовать квартиры.

Предполагается, что апартаменты с кухней позволят сэкономить бюджет на питании, и дают возможность готовить еду самостоятельно.

Если же в отпуске хочется отдохнуть от домашних забот, то стоит выбрать пансионат или отель, в котором есть система питания «шведский стол».

© Фото: commons.wikimedia/LxAndrew

Цены в Пицунде

Стоимость проживания и питания в Пицунде значительно отличается, например, от Сочи.

Номер в самом бюджетном гостевом доме можно найти от 500 рублей за ночь. Цены в гостиницах стартуют от 3 тыс рублей, самый дорогой номер обойдется в 20 тыс рублей в сутки. За эту же сумму в частном секторе можно арендовать двухэтажный коттедж, в котором могут разместиться до 14 человек.

Цены в кафе на побережье Пицунды зависят от уровня заведения общественного питания. В среднем, обед на двоих из семи блюд обойдется в 2,5 тыс рублей. Порция хинкали здесь стоит порядка 300 рублей, хачапури по-аджарски – 350 рублей, шашлык из баранины – 500 рублей. За чурчхелой стоит отправиться на местный рынок, там ее можно купить за 50 рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи Пицунды

Пригород Пицунды делится на три района: Лдзаа, Мысра и Рыбзавод. Первые два выбирают любители галечных пляжей, а вот район Рыбзавод славится песчаной береговой линией.

Один из самых популярных пляжей находится в центральном районе. Море здесь более спокойное, чем в пригородных районах, но сюда стекается большое количество отдыхающих. Если же хочется отдохнуть в тишине, то стоит выбрать район Лдзаа.

Пляжный сервис встречается в основном в центральном районе. Здесь можно найти прокат шезлонгов, кафе и различные водные развлечения.

Протяженность пляжей Пицунды около 15 км, поэтому оказаться в менее многолюдном месте вполне реально.

© Фото: commons.wikimedia/LxAndrew

Что посмотреть в Пицунде

Реликтовая сосновая роща

Место, из-за которого туристы приезжают в Пицунду – сосновая роща. Она растянулась на 7 км вдоль морского побережья и насчитывает несколько десятков тысяч деревьев. Возраст некоторых из них достигает 100 лет. Считается, что сосновая смола под воздействием солнечных лучей вырабатывает фитонциды, которые благотворно влияют на организм. Поэтому ежедневная прогулка по лесному массиву считается обязательной во время отдыха в Пицунде.

© Фото: commons.wikimedia/Наталья Филатова

Музей-заповедник "Великий Питиунт"

Древняя церковь за каменной стеной считается одной из главных исторических достояний Пицунды. Раньше на этом месте было античное поселение, к строительству которого приложили руку римляне и эллины. Сейчас здесь организовали музей под открытым небом, в котором можно увидеть древние дольмены, руины римских бань и остатки византийской базилики.

© Фото: commons.wikimedia/Hons084

Патриарший собор в Пицунде

Огромная святыня из камня и кирпича, которая несколько раз была перестроена, но сохранилась до наших времен.

Впервые на этом месте был возведен храм в IV веке, через пару веков его полностью перестроили. Следующая реконструкция произошла в Средние века, а затем при Российской империи.

Сейчас храм считается часть музейного комплекса. Туристы приходят сюда, чтобы полюбоваться исторической постройкой и послушать концерты органной музыки, которые проходят в залах храма.

© Фото: commons.wikimedia/UrbanNow

Погода в Пицунде

Одна из причин почему сюда приезжают туристы – это климатические особенности. Море в Пицунде почти всегда спокойное. Шторм здесь - явление редкое, потому что воздушные массы задерживают горы. Дождь на курорте также случается нечасто, что делает Пицунду идеальным местом для пляжного отдыха. Летом температура воздуха в среднем достигает +27 градусов. Температура воды в море также достигает +27 градусов.

© Фото: commons.wikimedia/Вячеслав Аргенберг