Вестник Кавказа

Солнечная Гагра: как недорого отдохнуть на курорте этим летом

Олеся Арсеньева
Солнечная Гагра: как недорого отдохнуть на курорте этим летом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазская Гагра – неповторимое место, в котором можно не только отдохнуть на пляже, но и с пользой провести время, наслаждаясь горными пейзажами, удивительной архитектурой и вкушая блюда местной кухни. Курортный город прекрасно подойдет для отпуска с семьей или же отдыха в компании друзей.

История сегодняшней Гагры начинается с 30-х годов позапрошлого века. Тогда принц Ольденбургский решил в этом месте основать курорт и, не жалея средств, возводил на побережье Черного моря виллы, особняки, беседки и разбивал парки. Многое из того, что было построено в то время, сохранилось до наших дней.

Сейчас Гагра считается одним из самых популярных курортов Абхазии. Сюда приезжают, чтобы искупаться в чистом и теплом море, отдохнуть на полупустынных пляжах, полюбоваться первозданной красотой Кавказских гор и отведать местные колоритные блюда.

Здесь нет толп туристов, как в соседнем Сочи, но и с туристической инфраструктурой здесь не все так просто. Хотя гостевых домов и отелей на гагрском побережье предостаточно.

Бывалые путешественники рекомендуют перед поездкой в Гагру настроиться на аскетичный отдых и наслаждаться дикой природой, которая здесь по-настоящему волшебная.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться в Гагре

Чтобы отдохнуть недорого в Гагре, стоит отдать предпочтение мини-гостиницам и гостевым домам. Отель или санаторий с полным пансионом обойдутся от 20 тыс рублей за одного человека в сутки.

Цены в небольших гостиницах стартуют от 6,5 тыс рублей за ночь, а в гостевых домах эконом-класса можно отдохнуть за 2,4 тыс рублей в сутки.

Как и на любом морском курорте, стоимость аренды жилья здесь зависит от предоставляемых услуг и удаленности моря. В самом экономичном варианте, туристам предлагают только ночлег, а вот за питание придется заплатить дополнительно.

При этом опытные путешественники рассказывают, что во время проживания в небольших гостиницах не почувствовали дискомфорт из-за отсутствия питания, потому что в Гагре легко найти закусочные или кафе, где можно перекусить.

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Гагре

Пожалуй, сложно найти второе такое же место, как Гагра, где почти на каждом углу можно восхищаться красотой архитектуры, которая утопает в субтропической зелени.

Курорт делится на две части – Новую и Старую Гагру. Основное количество достопримечательностей расположено в историческом центре, который находится ближе к границе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи Гагры

Самое примечательное место на курорте – это его береговая линия, которая растянулась на 53 км. Здесь много песчано-галечных пляжей с кафе и развлечениями на любой вкус.

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ресторан "Гагрипш"

Каждый турист, который приезжает в Гагру, считает необходимым посетить одно из самых знаковых мест курорта – ресторан "Гагрипш", которому больше 120 лет. Считается, что здесь лучше всего готовят блюда абхазской кухни.

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Колоннада

В самом центре Гагры расположилась еще одна ее историческая достопримечательность – колоннада, которую местные жители называют ажурной из-за ассоциации с кружевом. Около нее назначают встречи и свидания. Здесь же можно приобрести сувениры и билеты на экскурсии, а прямой за ней находится городской пляж.

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замок принца Ольденбургского

Здание в стиле модерн, которое возвышается над городом, невозможно не заметить – это замок принца Ольденбурского. Он значительно отличается от остальных построек на курорте и выглядит, как настоящий дворец. Попасть в него можно через ресторан "Гагрипш" по предварительной записи.

Гагра
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Гагры

Самый простой и очевидный способ попасть в Гагру – прибыть в Сочи, а затем добраться до границы на такси или трансфере.

Бывалые туристы утверждают, что именно такси – самый оптимальный вариант поездки в Гагру. От железнодорожного вокзала Адлера до центра курорта можно доехать за 2 тыс рублей. При этом стоимость проезда на скоростном поезде «Ласточка» обойдется в 1,1 тыс рублей.

Билет на рейсовый автобус, который идет из сочинского аэропорта к железнодорожному вокзалу Гагры, стоит от 4,5 тыс рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Гагре

Гагра считается один из самых теплых и сухих мест побережья Черного моря на Кавказе. Микроклимат курорта невозможно ни с чем сравнить. Кавказские горы защищают город от ветра, а перепады высоты позволяют очищать воздух. При этом море около гагрского побережья прогревается быстрее, чем в соседнем Сочи, и уже в мае здесь можно купаться. При этом морской сезон может длится до октября.

В летние месяцы максимальная температура воздуха может доходить до +40 градусов, но, в среднем, достигает +27 градусов.

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