Отдых в Абхазии 2024: как недорого провести отпуск в республике по системе «все включено»?

С каждым годом в Абхазию все больше приезжают туристы из России. Многие выбирают республику из-за ее территориальной доступности и первозданной природы. Сейчас в страна активно развивает новое для себя направление – отели с системой «все включено».

Отель с питанием «все включено», бассейн, собственный пляж, спа-центр, детская анимация и вечерняя развлекательная программа для взрослых. Нет, речь идет вовсе не про Турцию и Египет. Все, за чем раньше российские туристы отправлялись в эти страны, теперь можно получить в Абхазии.

В Абхазию не нужно долго лететь, а въехать на ее территорию можно по российскому паспорту. Здесь не встретить толпы туристов, как в соседнем Сочи, а природа республики не менее впечатляющая. Самобытная кухня, полупустынные пляжи и удивительная история этого края каждый год привлекают миллионы туристов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на жилье в Абхазии

В этом году абхазские отельеры отметили возросший спрос на гостиницы с системой «все включено». Таких в республике порядка 45, но в некоторых из них питание организовано в качестве шведского стола, а промежуточные перекусы предоставляются за отдельную плату. На это стоит обратить внимание при бронировании номера.

В подобных отелях суточное проживание может обойтись от 7 тыс рублей. При этом на территории гостиничных комплексов туристов ждет бассейн с подогревом и в пешей доступности собственный пляж.

Цены здесь снизятся только в октябре, в самый разгар бархатного сезона. Тогда номер можно будет забронировать за 2,3 тыс рублей.

В частном секторе комнату в гостевом доме можно арендовать от 500 рублей. Некоторые владельцы мини-отелей предлагают доплатить за готовый завтрак или ужин. В основном, питание в частных гостиницах не предоставляется.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Абхазию

Большая часть туристов попадает в Абхазию своим ходом: на личном автотранспорте, маршрутных автобусах или же электропоездах, которые курсируют из Сочи.

Билет на электропоезд «Ласточка» из Сочи в Гагру обойдется от 1,1 тыс рублей. Время в пути составит чуть больше 4 часов. Составы курсируют ежедневно от сочинского железнодорожного вокзала.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Рейсовые автобусы в Гагру идут от железнодорожного вокзала Адлера, сочинского аэропорта и «Олимпийского парка». Цены на билеты стартуют от 2,4 тыс рублей. Добраться в Гагру на автобусе можно за час.

Чтобы попасть в Абхазию на личном транспорте придется преодолеть очередь, которая скапливается перед КПП «Псоу». Для въезда необходим внутренний российский паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и свидетельство о рождении ребенка, если поездка планируется семейная.

Опытные путешественники советуют выезжать в Абхазию рано утром, когда пробка на границе значительно меньше.

Кроме этого, в республику можно попасть в составе туристической группы. Многие сочинские туркомпании предоставляют услугу однодневного путешествия или же составляют маршрут на несколько дней. Цена зависит от программы и дополнительных услуг, которые предоставляет компания.

Что посмотреть в Абхазии

Абхазия – это прежде всего ее удивительная природа. В ней есть теплое море, горное озеро, реликтовые леса, бурные реки и водопады.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рицинский реликтовый национальный парк

Основная природная достопримечательность республики - Рицинский парк. Это 39 тыс Га заповедных лесов, которые произрастают на склонах Кавказских гор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Озеро Риц

Визитной карточкой парка считается озеро Риц – настоящий нерукотворный памятник. Побывать в Абхазии и не посетить это удивительное место кажется невозможным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Водопады Абхазии

Россыпь абхазских водопадов стоит того, чтобы их увидеть. Основная их часть природные, но один из самых популярных и посещаемых – Гегский водопад в Новом Афоне, был создан человеком. Помимо него в список самых красивых водопадов республики вошли водопады Мужские и Девичьи слезы, водопады Птичий и Молочный.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пицунда

Море в курортном городе Пицунда считается самым чистым, а реликтовые сосны и эвкалипты вместе с морским бризом создают удивительный микроклимат. Воздух в Пицунде считает целебным. Он излечивает множество заболеваний и оздоравливает организм.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Гора Мамдзышха

Туристы не упускают возможность взобраться на гору Мамдзышха, которая находится в 42 км от Пицунды. Сделать это достаточно просто, а виды с нее отрываются такие, что можно часами сидеть и разглядывать величественную красоту Кавказских гор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие путешественники влюбляются в Абхазию с первого взгляда, и каждый раз стремятся провести свой отдых именно здесь. Природа Абхазии завораживает и поражает, а территориальная доступность делает республику один из самых востребованных туристических направлений. Бывалые туристы говорят, что каждый, кто любит путешествия обязательно должен побывать в этом удивительном крае.