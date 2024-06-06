Самостоятельные туристы из России выбирают Абхазию и Беларусь

Россияне, планирующие отдых на лето самостоятельно, а не через турагентства, чаще всего выбирают Беларусь и Абхазию. Абхазия остается самым востребованным и самым доступным зарубежным направлением для отдыха на море в 2024 году.

Абхазия и Беларусь, согласно данным онлайн-сервиса "Островок", этим летом стали самыми популярными направлениями, среди самостоятельных российских путешественников.

Наиболее популярны среди россиян Беларусь, Абхазия, Турция, Грузия и Италия. При этом спрос на размещение в Беларуси вырос на 94% за год, в Абхазии - на 300%.

В этом году турбизнес Абхазии столкнулся с вызовами, в республике перестал работать сервис бронирований Booking, который использовали самостоятельные туристы, кроме того перестал поставлять организованных туристов российский оператор "Библио-Глобус". Отметим, что черноморская республика остается самым бюджетным направлением для летнего отдыха на море для российских путешественников.