В Абхазии рассказали, где туристам искать предложения частного сектора

Абхазия предлагает российским туристам отдых в формате "дача у моря". Найти частные гостевые дома и семейные отели можно на сайтах и в приложениях агрегаторов.

Отдых в Абхазии востребован среди россиян, однако турбизнес не всегда находит выход на своего клиента. О том, где сегодня продвигаются частные туристические объекты республики, рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в беседе с радио Sputnik.

Как сообщила Калягина, из Абхазии ушел крупный туроператор "Библио-Глобус", на фоне этого возникли проблемы с продажей туров и отдыха в республике. "Библио-Глобус" в 2023 году в Абхазии был лидером продаж в сфере пакетного туризма и был отмечен наградой за популяризацию отдыха в Абхазии.

Наиболее сильно уход туроператора на себе ощутили частные небольшие отели, гостевые дома, рассказала Калягина. Сегодня частные отели и дома отдыха в Абхазии осваивают такие площадки, как Островок, Броневик, Твил, Суточно.ру, Куда на море, Авито. При этом россиянам доступны не только сайты, но и приложения данных агрегаторов, что удобно, так как многие сегодня ищут отели и бронируют отдых со смартфона.

По словам главы "Абхазского союза туризма", в республике у туристов есть выбор: провести отпуск у моря в формате отдыха близкого к дачному; остановиться в современном небольшом отеле; выбрать гостиничный комплекс с системой "все включено" высокого уровня. Последний вариант зачастую выбирают семьи с детьми, добавила она.

Тенденция летнего сезона 2024 года заключается в том, что номерной фонд в Абхазии растет, а поток туристов остается пока примерно на том же уровне, в итоге места размещения в рамках конкуренции за гостей повышают качество услуг.