В Абхазию с собакой 2024: какие гостиницы заселяют с животными?

Отдых в Абхазии с животными вполне возможен в 2024 году. Однако туристам стоит знать, что для пересечения границы и заселения в отель понадобятся ветеринарные документы. Представляет список гостиниц, куда можно с собаками и кошками в Абхазии.

Хозяева, которые не хотят оставлять питомцев на время отпуска, вполне могут взять собаку или кошку с собой на отдых в Абхазию в 2024 году – ряд гостиниц принимают постояльцев с животными, напомнили туроператоры.

На данный момент размещение с животным не очень популярно среди организованных туристов, сообщает "АбхазИнформ". Это может быть связано с тем, что поселиться с любимцем можно только в 10-15% гостиниц Абхазии. Туроператоры предоставили и список (неполный) мест размещения, где будут рады гостям с собакой или кошкой:

отель "Абаата",

отель "ДЭМ",

мини-отель "Мельница",

гостевой дом "Лермонтов",

"Алаку",

отель Eco Life,

гостевой дом "Фазенда",

отель "Весна",

гостевой дом "Валентина",

"Гора Царя Баграта",

"Лучезарный",

Apsiliya Guest House,

пансионат "Водопад".

Такие места размещения можно найти практически на всех самых популярных курортах Абхазии. Они располагаются в Сухуме, Гагре, Гудауте, Цандрипше, Пицунде и Новом Афоне.

Стоит отметить, что заселиться в гостиницу с животным можно только при наличии ветеринарных документов. Кстати, они понадобятся и для въезда в Абхазию.

Стоимость проживания животного составляет 250-1000 рублей в сутки. В некоторых местах нужно будет внести разовый залог. Его размер варьируется от 1000 до 5000 рублей.