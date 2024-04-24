В Абхазию с собакой 2024: какие гостиницы заселяют с животными?

Хозяева, которые не хотят оставлять питомцев на время отпуска, вполне могут взять собаку или кошку с собой на отдых в Абхазию в 2024 году – ряд гостиниц принимают постояльцев с животными, напомнили туроператоры.
На данный момент размещение с животным не очень популярно среди организованных туристов, сообщает "АбхазИнформ". Это может быть связано с тем, что поселиться с любимцем можно только в 10-15% гостиниц Абхазии. Туроператоры предоставили и список (неполный) мест размещения, где будут рады гостям с собакой или кошкой:
- отель "Абаата",
- отель "ДЭМ",
- мини-отель "Мельница",
- гостевой дом "Лермонтов",
- "Алаку",
- отель Eco Life,
- гостевой дом "Фазенда",
- отель "Весна",
- гостевой дом "Валентина",
- "Гора Царя Баграта",
- "Лучезарный",
- Apsiliya Guest House,
- пансионат "Водопад".
Такие места размещения можно найти практически на всех самых популярных курортах Абхазии. Они располагаются в Сухуме, Гагре, Гудауте, Цандрипше, Пицунде и Новом Афоне.
Стоит отметить, что заселиться в гостиницу с животным можно только при наличии ветеринарных документов. Кстати, они понадобятся и для въезда в Абхазию.
Стоимость проживания животного составляет 250-1000 рублей в сутки. В некоторых местах нужно будет внести разовый залог. Его размер варьируется от 1000 до 5000 рублей.