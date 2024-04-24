Вестник Кавказа

В Абхазию с собакой 2024: какие гостиницы заселяют с животными?

Собака на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Абхазии с животными вполне возможен в 2024 году. Однако туристам стоит знать, что для пересечения границы и заселения в отель понадобятся ветеринарные документы. Представляет список гостиниц, куда можно с собаками и кошками в Абхазии.

Хозяева, которые не хотят оставлять питомцев на время отпуска, вполне могут взять собаку или кошку с собой на отдых в Абхазию в 2024 году – ряд гостиниц принимают постояльцев с животными, напомнили туроператоры.

На данный момент размещение с животным не очень популярно среди организованных туристов, сообщает "АбхазИнформ". Это может быть связано с тем, что поселиться с любимцем можно только в 10-15% гостиниц Абхазии. Туроператоры предоставили и список (неполный) мест размещения, где будут рады гостям с собакой или кошкой:

  • отель "Абаата",
  • отель "ДЭМ",
  • мини-отель "Мельница",
  • гостевой дом "Лермонтов",
  • "Алаку",
  • отель Eco Life,
  • гостевой дом "Фазенда",
  • отель "Весна",
  • гостевой дом "Валентина",
  • "Гора Царя Баграта",
  • "Лучезарный",
  • Apsiliya Guest House,
  • пансионат "Водопад".

Такие места размещения можно найти практически на всех самых популярных курортах Абхазии. Они располагаются в Сухуме, Гагре, Гудауте, Цандрипше, Пицунде и Новом Афоне.

Стоит отметить, что заселиться в гостиницу с животным можно только при наличии ветеринарных документов. Кстати, они понадобятся и для въезда в Абхазию.

Стоимость проживания животного составляет 250-1000 рублей в сутки. В некоторых местах нужно будет внести разовый залог. Его размер варьируется от 1000 до 5000 рублей.

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