Какие документы нужны для въезда в Абхазию с ребенком?

В Абхазии обновили требования к документам на детей на въезд в 2024 году. Дети в возрасте до 14 лет пересекают границу по новым правилам, кроме того, некоторым несовершеннолетним путешественникам может понадобиться доверенность и подтверждение родства.
Как добраться в Абхазию с ребенком?
В Абхазию на машине с ребенком можно попасть через сухопутную границу и КПП Псоу, многие туристы выбирают именно личный автотранспорт для путешествий.
При пересечении границы из машины должны выйти все пассажиры, включая детей, они проходят контроль отдельно от водителя. Аналогичным образом границу проходят и пассажиры туристических автобусов, приехавшие в Абхазию с экскурсионным туром.
Пешком границу пересекают российские туристы, которые самостоятельно – на такси или маршрутном автобусе – добрались из аэропорта или с ж/д вокзала до Псоу. Пройдя границу пешком в порядке очереди, такие туристы садятся уже в абхазские маршрутки и такси и едут до выбранного курорта.
Удобными способами добраться до Абхазии с детьми на лето 2024 года, помимо личного автомобиля, являются:
- поезда, в том числе «Ласточки». На железной дороге пограничный и таможенный контроль проводится внутри поезда, выходить и ждать в очереди не нужно;
- «единый» билет, по которому пересадка с самолета или российского поезда на автобус-трансфер до абхазских курортов сделана максимально удобно.
Документы на ребенка старше 14 лет
Дети от 14 лет и старше пересекают границу по таким же правилам, как взрослые. Они должны предъявить на границе паспорт – внутренний или заграничный. Чаще всего россияне ездят в Абхазию по внутреннего паспорту, так как в загран будет проставлена отметка о посещении Абхазии, что может стать проблемой при поездке в Грузию в будущем.
Документы на детей младше 14 лет
Дети в возрасте младше 14 лет пересекают границу с 2024 года по новым правилам: нужно подтверждение гражданства. Для въезда ребенка из России в Абхазию потребуется один из трех документов:
- загранпаспорт на ребенка;
- оригинал свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ;
- паспорт родителя с записью о детях.
Отметка о гражданстве ребенка в свидетельстве о рождении может – при ее отсутствии – быть сделана в территориальных органах МВД России. Об этом надо позаботиться перед поездкой.
Сложнее всего обстоит дело с документами на детей, которым во время отпуска исполняется 14 лет – тогда при возвращении домой нужен загранпаспорт или специальное свидетельство на возвращение, которое нужно заблаговременно оформить в консульском отделе посольства России.
Другие документы
Если ребенок едет на отдых с родителями, но фамилии у ребенка и родителей разные, нужно предъявить на границе документ, подтверждающий родство, подойдет свидетельство о рождении.
Если несовершеннолетний едет с одним из родителей – по семейным обстоятельствам или в случае, если родители разведены, согласия от второго родителя на выезд ребенка за границу не требуется, если только родитель не написал заявление о несогласии на выезд из России своих детей – тогда вопрос решается в судебном порядке.
Если ребенок едет в Абхазию не с родителями, а с другими родственниками или знакомыми, на границе потребуется нотариально заверенное согласие от одного из родителей на выезд ребенка. В документе должны быть указаны сроки выезда и страна выезда.
Медстраховка на ребенка
Медицинская страховка – необязательный, но полезный документ при поездке за границу с ребенком. На границе Абхазии страховку не требуют, но она будет нужна, чтобы получить медицинскую помощь, если что-то произойдет на отдыхе. Иначе за лечение придется платить: полисы ОМС в Абхазии не принимают.