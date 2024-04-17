Какие документы нужны для въезда в Абхазию с ребенком?

В Абхазии с 2024 года действуют новые правила въезда, гражданство российских детей должно быть подтверждено. Что это значит и какие документы нужно взять на ребенка? Актуальная информация на 2024 год.

В Абхазии обновили требования к документам на детей на въезд в 2024 году. Дети в возрасте до 14 лет пересекают границу по новым правилам, кроме того, некоторым несовершеннолетним путешественникам может понадобиться доверенность и подтверждение родства.

Как добраться в Абхазию с ребенком?

В Абхазию на машине с ребенком можно попасть через сухопутную границу и КПП Псоу, многие туристы выбирают именно личный автотранспорт для путешествий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При пересечении границы из машины должны выйти все пассажиры, включая детей, они проходят контроль отдельно от водителя. Аналогичным образом границу проходят и пассажиры туристических автобусов, приехавшие в Абхазию с экскурсионным туром.

Пешком границу пересекают российские туристы, которые самостоятельно – на такси или маршрутном автобусе – добрались из аэропорта или с ж/д вокзала до Псоу. Пройдя границу пешком в порядке очереди, такие туристы садятся уже в абхазские маршрутки и такси и едут до выбранного курорта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Удобными способами добраться до Абхазии с детьми на лето 2024 года, помимо личного автомобиля, являются:

поезда, в том числе «Ласточки». На железной дороге пограничный и таможенный контроль проводится внутри поезда, выходить и ждать в очереди не нужно;

«единый» билет, по которому пересадка с самолета или российского поезда на автобус-трансфер до абхазских курортов сделана максимально удобно.

Документы на ребенка старше 14 лет

Дети от 14 лет и старше пересекают границу по таким же правилам, как взрослые. Они должны предъявить на границе паспорт – внутренний или заграничный. Чаще всего россияне ездят в Абхазию по внутреннего паспорту, так как в загран будет проставлена отметка о посещении Абхазии, что может стать проблемой при поездке в Грузию в будущем.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Документы на детей младше 14 лет

Дети в возрасте младше 14 лет пересекают границу с 2024 года по новым правилам: нужно подтверждение гражданства. Для въезда ребенка из России в Абхазию потребуется один из трех документов:

загранпаспорт на ребенка;

оригинал свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ;

паспорт родителя с записью о детях.

Отметка о гражданстве ребенка в свидетельстве о рождении может – при ее отсутствии – быть сделана в территориальных органах МВД России. Об этом надо позаботиться перед поездкой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сложнее всего обстоит дело с документами на детей, которым во время отпуска исполняется 14 лет – тогда при возвращении домой нужен загранпаспорт или специальное свидетельство на возвращение, которое нужно заблаговременно оформить в консульском отделе посольства России.

Другие документы

Если ребенок едет на отдых с родителями, но фамилии у ребенка и родителей разные, нужно предъявить на границе документ, подтверждающий родство, подойдет свидетельство о рождении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если несовершеннолетний едет с одним из родителей – по семейным обстоятельствам или в случае, если родители разведены, согласия от второго родителя на выезд ребенка за границу не требуется, если только родитель не написал заявление о несогласии на выезд из России своих детей – тогда вопрос решается в судебном порядке.

Если ребенок едет в Абхазию не с родителями, а с другими родственниками или знакомыми, на границе потребуется нотариально заверенное согласие от одного из родителей на выезд ребенка. В документе должны быть указаны сроки выезда и страна выезда.

Медстраховка на ребенка

Медицинская страховка – необязательный, но полезный документ при поездке за границу с ребенком. На границе Абхазии страховку не требуют, но она будет нужна, чтобы получить медицинскую помощь, если что-то произойдет на отдыхе. Иначе за лечение придется платить: полисы ОМС в Абхазии не принимают.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"