Абхазия 2024: новые правила въезда для россиян и штрафы

В 2024 году обновились правила въезда и документы для пересечения границы России и Абхазии. Прежде всего, нововведения коснутся туристов с детьми. Какие документы нужны и что запрещено ввозить? Советы туристам.

На данный момент большинство туристов попадает в Абхазию из России через сухопутную границу. Она пролегает по реке Псоу в Краснодарском крае в районе Адлера. Туристы едут на автотранспорте или поездами. Какие документы нужно предъявить на границе России и Абхазии?

Какой паспорт нужен в Абхазию?

Россиянам не нужна виза, чтобы попасть в Абхазию. Граница пересекается по внутреннему или заграничному российскому паспорту. Большинство туристов пересекают границу по паспорту РФ.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Въезд по заграничному паспорту также возможен, но нежелателен: в документе появится отметка о посещении Абхазии, а это может стать проблемой, если путешественник захочет однажды побывать в Грузии.

Документы для въезда детей

С 1 марта 2024 года правила въезда детей из России в Абхазию изменились. Теперь для того, чтобы российский ребенок в возрасте до 14 лет смог пересечь границу с Абхазией, нужно предъявить один из трех документов:

загранпаспорт на ребенка;

оригинал свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ;

паспорт родителя с записью о детях.

Сделать отметку о гражданстве в свидетельстве о рождении, если она отсутствует, можно бесплатно в территориальных органах МВД России.

Если 14 лет исполнится ребенку во время отдыха в Абхазии, то для того, чтобы выехать из республики, потребуется заграничный паспорт или специальное свидетельство на возвращение, его нужно заранее оформить в консульском отделе российского посольства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дети старше 14 лет въезжают, как и взрослые, по внутреннему или заграничному российскому паспорту.

Если фамилия ребенка и родителя отличается, стоит взять с собой свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий родство.

Если ребенок едет на отдых не с родителями, а с другими родственниками, на границе нужно будет предъявить нотариально заверенное согласие от одного из родителей на выезд ребенка.

Документы на машину

Россиянам, которые едут на отдых в Абхазию на автомобиле, нужно иметь при себе следующие документы:

паспорт транспортного средства (ПТС);

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

водительские права;

генеральная доверенность, если водитель - не владелец.

Кроме того, в 2024 году на автомобиль нужно оформить страховку для поездки в Абхазию. Страховка нужна на любой автомобиль с иностранными номерами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Купить страховку на машину в Абхазии можно при въезде, на КПП Псоу, на двух постах ГАИ - "Бзыбь" и "Приморское" с 09.00 до 21.00 ежедневно, а также в пункте рядом с ТЦ "Сухум-Маркет" в абхазской столице Сухуме. Страховку можно оформить и заранее онлайн. Страховку оформляют Абхазгосстрах, Гарант-Страхование, Национальная страховая компания.

На легковой автомобиль на 15 дней страховка обойдется в 1000 рублей.

Российские ОСАГО и КАСКО в Абхазии не нужны и не действительны.

Российский автомобиль без абхазской страховки может быть оштрафован - размер штрафа составляет 600 рублей, но может вырасти. В 2024 году страховщики в Абхазии высказались за увеличение размера штрафа до 4-5 тыс рублей, но решение пока не принято.

Документы на животных

Россиянам, которые любят путешествовать с питомцами - собаками или кошками, нужно позаботиться еще о некоторых документах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При пересечении границы с домашним питомцем при себе нужно иметь международный ветеринарный паспорт на животное. Также у питомца должны быть сделаны все необходимые прививки, в том числе от бешенства.

Медицинская страховка

Медстраховка - необязательный документ, на границе у туристов не просят медицинскую страховку. Но если россиянину потребуется в Абхазии медицинская помощь, услуги будут платными. Российский полис ОМС в Абхазии не действует.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристическую медицинскую страховку можно оформить заранее.

Экстренные меры при проблемах со здоровьем в Абхазии:

вернуться в Россию и получить помощь врачей в Адлере;

обратиться в посольство РФ в Абхазии, телефон +7 (940) 711-45-55.

Запрет на вейпы и купальники в Абхазии

С 2024 года в Абхазию запрещено ввозить электронные сигареты и вейпы - как для реализации, так и для личного пользования. Штраф за использование этих курительных гаджетов составляет в Абхазии 6 тыс рублей.

Аналогичный штраф будет выписан туристам, находящимся в пляжной одежде вне пляжа. В Абхазии нельзя ходить в купальнике по городу или набережной, мужчинам запрещено ходить с голым торсом.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"