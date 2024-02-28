Абхазия 2024: новые правила въезда для россиян и штрафы

На данный момент большинство туристов попадает в Абхазию из России через сухопутную границу. Она пролегает по реке Псоу в Краснодарском крае в районе Адлера. Туристы едут на автотранспорте или поездами. Какие документы нужно предъявить на границе России и Абхазии?
Какой паспорт нужен в Абхазию?
Россиянам не нужна виза, чтобы попасть в Абхазию. Граница пересекается по внутреннему или заграничному российскому паспорту. Большинство туристов пересекают границу по паспорту РФ.
Въезд по заграничному паспорту также возможен, но нежелателен: в документе появится отметка о посещении Абхазии, а это может стать проблемой, если путешественник захочет однажды побывать в Грузии.
Документы для въезда детей
С 1 марта 2024 года правила въезда детей из России в Абхазию изменились. Теперь для того, чтобы российский ребенок в возрасте до 14 лет смог пересечь границу с Абхазией, нужно предъявить один из трех документов:
- загранпаспорт на ребенка;
- оригинал свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ;
- паспорт родителя с записью о детях.
Сделать отметку о гражданстве в свидетельстве о рождении, если она отсутствует, можно бесплатно в территориальных органах МВД России.
Если 14 лет исполнится ребенку во время отдыха в Абхазии, то для того, чтобы выехать из республики, потребуется заграничный паспорт или специальное свидетельство на возвращение, его нужно заранее оформить в консульском отделе российского посольства.
Дети старше 14 лет въезжают, как и взрослые, по внутреннему или заграничному российскому паспорту.
Если фамилия ребенка и родителя отличается, стоит взять с собой свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий родство.
Если ребенок едет на отдых не с родителями, а с другими родственниками, на границе нужно будет предъявить нотариально заверенное согласие от одного из родителей на выезд ребенка.
Документы на машину
Россиянам, которые едут на отдых в Абхазию на автомобиле, нужно иметь при себе следующие документы:
- паспорт транспортного средства (ПТС);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);
- водительские права;
- генеральная доверенность, если водитель - не владелец.
Кроме того, в 2024 году на автомобиль нужно оформить страховку для поездки в Абхазию. Страховка нужна на любой автомобиль с иностранными номерами.
Купить страховку на машину в Абхазии можно при въезде, на КПП Псоу, на двух постах ГАИ - "Бзыбь" и "Приморское" с 09.00 до 21.00 ежедневно, а также в пункте рядом с ТЦ "Сухум-Маркет" в абхазской столице Сухуме. Страховку можно оформить и заранее онлайн. Страховку оформляют Абхазгосстрах, Гарант-Страхование, Национальная страховая компания.
На легковой автомобиль на 15 дней страховка обойдется в 1000 рублей.
Российские ОСАГО и КАСКО в Абхазии не нужны и не действительны.
Российский автомобиль без абхазской страховки может быть оштрафован - размер штрафа составляет 600 рублей, но может вырасти. В 2024 году страховщики в Абхазии высказались за увеличение размера штрафа до 4-5 тыс рублей, но решение пока не принято.
Документы на животных
Россиянам, которые любят путешествовать с питомцами - собаками или кошками, нужно позаботиться еще о некоторых документах.
При пересечении границы с домашним питомцем при себе нужно иметь международный ветеринарный паспорт на животное. Также у питомца должны быть сделаны все необходимые прививки, в том числе от бешенства.
Медицинская страховка
Медстраховка - необязательный документ, на границе у туристов не просят медицинскую страховку. Но если россиянину потребуется в Абхазии медицинская помощь, услуги будут платными. Российский полис ОМС в Абхазии не действует.
Туристическую медицинскую страховку можно оформить заранее.
Экстренные меры при проблемах со здоровьем в Абхазии:
- вернуться в Россию и получить помощь врачей в Адлере;
- обратиться в посольство РФ в Абхазии, телефон +7 (940) 711-45-55.
Запрет на вейпы и купальники в Абхазии
С 2024 года в Абхазию запрещено ввозить электронные сигареты и вейпы - как для реализации, так и для личного пользования. Штраф за использование этих курительных гаджетов составляет в Абхазии 6 тыс рублей.
Аналогичный штраф будет выписан туристам, находящимся в пляжной одежде вне пляжа. В Абхазии нельзя ходить в купальнике по городу или набережной, мужчинам запрещено ходить с голым торсом.