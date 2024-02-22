"Единый" билет в Абхазию - что это и как его оформить?

Единый билет в Абхазию на предстоящий летний сезон поступил в продажу. Что такое "единый" билет, как его оформить и как добраться в Абхазию в 2024 году по единому билету?

Министерство транспорта впервые предложило россиянам "единый" билет в 2014 году, поначалу перевозки осуществлялись только внутри страны. В 2017 году "единый" билет впервые стал доступен и туристам, отправляющимся в Абхазию. В 2024 году проезд по "единому" билету возможен с 30 апреля по 30 сентября.

Что такое единый билет

"Единый" билет - это билет, включающий несколько видов транспорта. Мультимодальные перевозки удобны для тех направлений, куда туристы не могут добраться напрямую, без пересадок. Сегодня отдыхающим доступны два вида единых билетов:

самолет плюс автобус;

поезд плюс автобус.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Единый билет позволяет сразу оплатить проезд на всех видах транспорта на пути следования. Расписание удобно согласовано, так что при пересадке пассажирам не приходится долго ждать.

"Единый" билет можно сравнить с трансферными услугами на турецких курортах, когда туристов организованно забирает из аэропорта комфортабельный автобус и развозит по местам отдыха.

Абхазия – "единый" билет

Услуги по мультимодальным перевозкам из России в Абхазию были запущены российской стороной в 2017 году. Это удобный способ, чтобы добраться в Абхазию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попасть на отдых в Абхазию по "единому" билету можно как с самолета, так и с поезда. Тем, кто предпочитает сэкономить время в пути, лучше выбрать самолет. Перелет осуществляется до Сочи. Также путешествие может быть полностью наземным - туристы прибывают поездом на железнодорожный вокзал в Адлере, откуда их забирает автобус. Каждого обладателя "единого" билета гарантированно доставят до выбранного пункта назначения.

Путешествовать по "единому" билету можно в любом направлении. При следовании из Абхазии, сначала туристам предстоит автобусная перевозка, а затем - выбранный вид транспорта до города проживания.

Единый билет 2024

В этом году мультимодальные перевозки в Абхазию будут доступны с 30 апреля до 30 сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автобус в Абхазию доставляет туристов в пять городов:

Гагра,

Пицунда,

Гудаута,

Новый Афон,

Сухум.

Места посадки и высадки пассажиров определены. В Гагре остановка находится у площади Нартаа, в Пицунде - на улице Гицба, в Гудауте туристов доставляют до автостанции на ул. Гулия,13, в Новом Афоне автобус делает остановку на Привокзальной площади, в Сухуме - на площади железнодорожного вокзала по адресу Дзидзария,81.

Как оформить единый билет

Оформить билет можно несколькими способами. Покупка билета, включающего поезд и автобус, осуществляется:

в кассе железнодорожного вокзала;

на сайте РЖД;

в агентских сетях АО ФПК.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы купить "единый" билет в Абхазию на сайте РЖД, нужно ввести требуемые города откуда и куда и нужную дату. Затем нужно выбрать "Найти рейсы с пересадками" и поставить галочку возле пункта "1 пересадка".

Единый билет в Абхазию на самолет и автобус, можно приобрести:

в кассах транспортно-туристических агентств;

на онлайн-сервисах покупки авиабилетов - билетикс, агент.ру, билет.аэро, билетдв.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристам стоит учитывать, что оформить "единый" билет можно не позднее, чем за 36 часов до времени начала автобусной перевозки.

Цена билета напрямую зависит от того, каким транспортом и откуда турист добирается до Сочи (Адлера).

Каждому пассажиру, в том числе детям до 5 лет, необходимо оформить "единый" билет. Дети младше пяти лет путешествуют бесплатно.

При необходимости, "единый" билет можно вернуть. Возврат осуществляется не позднее, чем за 12 часов до начала поездки. При возврате билета будет удержан сбор в размере 61,6 рубля.