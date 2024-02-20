Попасть в Абхазию по "единому" билету можно будет с 30 апреля

С 30 апреля россияне снова смогут посещать Абхазию по "единому" билету. Билеты уже в продаже, по ним можно попасть на главные курорты Абхазии.

Минтранс России сообщил о старте продаж "единого" билета в Абхазию на летний сезон.

В рамках "единого" билета осуществляются мультимодальные перевозки, позволяющие максимально удобно добраться до абхазских курортов из России. Туристам доступны варианты "самолет и автобус" или "поезд и автобус". Пересадка на автобус осуществляется либо в воздушной гавани Сочи, либо на ж/д вокзале Адлера. Затем автобус пересекает границу на реке Псоу и развозит туристов по курортам: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.

Услуга действует с 30 апреля по 30 сентября.

Приобрести "единый" билет можно на сайте РЖД, в кассе вокзала, через онлайн-сервисы покупки авиабилетов, в кассах турагентств.