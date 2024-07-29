Дача Сталина пострадала от пожара в Абхазии

Пожар в Абхазии добрался до дачи Сталина. Среди местных жителей и отдыхающих паники нет. Информация о возгорании 60 га подлеска появилась сегодня утром.

Пожар, который вспыхнул сегодня в районе Холодной речки в Гагре дошел до дачи Сталина "Холодная речка", заявил глава ПСО по охране Гагрского района Абхазии Давид Бганба.

Он рассказал, что огонь был потушен, но частично обгорело одно окно. По его словам, угрозы жилым домам и пансионату нет, паника среди отдыхающих отсутствует.

Отмечается, что на месте возгорания действуют пожарные расчеты. Абхазия не собирается просить помощи у России в тушении пожара, заключил Бганба.

Напомним, пожар вспыхнул сегодня в Абхазии, вспыхнуло порядка 60 га подлеска вдоль республиканской трассы в районе Холодной речки в Гагре.