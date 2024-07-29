Вестник Кавказа

Подлесок загорелся около Гагры в Абхазии

Подлесок загорелся около Гагры в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В районе Холодной речки у Гагры в Абхазии загорелась сухая трава и хвоя на подступе к лесу. Почему случилось возгорание, еще не выяснили.

В Абхазии загорелся подлесок вдоль республиканской трассы в районе Холодной речки в Гагре, рассказали в местном отделении МЧС.

"Задачу усложняет расположение подлеска — он на холме — и то, что горит толстый слой хвои и сухая трава, но спасатели справляются своими силами. Причины возгорания пока неизвестны"

- МЧС Абхазии

Пожар начался в районе 8:30 утра. С этого времени на месте работают 5 пожарных расчетов.

Движению автомобилей возгорание не мешает.

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