Вестник Кавказа

Удар молнии лишил половину Абхазии света

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Население запада Абхазии и половина жителей Сухума оказались без подачи электричества. Все произошло из-за попадания молнии в линию Очамчыра. Сотрудники специальных служб устраняют последствия.

Половина абхазской столицы и весь западный район страны остался без света. Причиной стал удар молнии, рассказали в "Черноморэнерго".

Сейчас специалисты стараются справиться с проблемой.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ударом молнии была повреждена высоковольтная линия Очамчыра 220 кВ»

- "Черноморэнерго"

Ранее авария случилась на Ингурской гидроэлектростанции. Без электроэнергии также оказалось 50% территории Абхазии – города Пицунда, Гагра, часть Сухума и другие западные районы республики.

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