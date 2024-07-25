Удар молнии лишил половину Абхазии света

Население запада Абхазии и половина жителей Сухума оказались без подачи электричества. Все произошло из-за попадания молнии в линию Очамчыра. Сотрудники специальных служб устраняют последствия.
Половина абхазской столицы и весь западный район страны остался без света. Причиной стал удар молнии, рассказали в "Черноморэнерго".
Сейчас специалисты стараются справиться с проблемой.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями и ударом молнии была повреждена высоковольтная линия Очамчыра 220 кВ»
- "Черноморэнерго"
Ранее авария случилась на Ингурской гидроэлектростанции. Без электроэнергии также оказалось 50% территории Абхазии – города Пицунда, Гагра, часть Сухума и другие западные районы республики.