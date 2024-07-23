Безопасный отдых: что точно нельзя делать туристу в Абхазии?

Абхазия славится своими курортами, чистейшим воздухом и гостеприимством местных жителей. Но, как и в большинстве стран, здесь есть свои правила, которые стоит соблюдать, приезжая на отдых.

Ежегодно курорты Абхазии посещает большое количество туристов, которые влюбляются в местную природу, вкусную национальную кухню и теплое море. В республику можно попасть по обычному российскому паспорту, что тоже привлекает многих путешественников.

Однако есть нюансы, которые стоит знать каждому туристу, приезжая в этот удивительный край.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не стоит вести себя провокационно

В Абхазии не принято проявлять агрессию в общественных местах или же громко выяснять отношения. Туристы, которые излишне привлекают к себе внимание, тоже не найдут здесь одобрения. Все разногласия стоит оставить за пределами своего отдыха. То, что путешественник считает нормальным и веселым, может не понравиться местным жителям. Поэтому неуместные шутки лучше не озвучивать, иначе их расценят, как оскорбление.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, необходимо относиться с уважением к местному населению.

Жители республики предпочитают личную жизнь оставлять закрытой и не выставлять ее напоказ, поэтому проявление нежности в общественных местах также считается недопустимым.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не нужно отказываться от гостеприимства

В Абхазии принято проявлять радушие к гостям. Каждый хозяин считает своим долгом накормить и напоить того, кто попал к нему в дом. Отказы в таких случаях не принимаются и будут считаться оскорблением. Зачастую, турист, который предпочитает обходиться без алкоголя, оказавшись в центре абхазского застолья, обнаруживает себя с бокалом местного вина.

Абхазский обычай гласит, что сначала в дом входит хозяин, а затем гости. Начинать прием пищи можно только в том случае, если старший член семьи предложит приступить к трапезе. В абхазском доме за столом принято вести себя скромно и произносить тосты после разрешения тамады.

Об этом стоит помнить, если предполагается отдых в частном секторе. Хозяин жилья может предложить присоединиться к семейному ужину, и отказаться будет невозможно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не нужно заводить разговоры о политике

Обсуждать политические темы в Абхазии не принято, особенно если знаний и опыта недостаточно. Подобные разговоры могут вызвать недоумение.

Если местные жители сами начинают политическую тему, стоит выслушать и выразить нейтральность в этом вопросе.

Бывалые туристы советуют остановиться на разговорах о погоде, вкусной местной кухне, живописной природе и гостеприимстве хозяина дома. Стоит попросить совета о местах, которые нужно посетить, или же где купить самые дешевые и вкусные фрукты. В этих вопросах местные жители точно смогут помочь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нельзя одеваться вызывающе и неуместно

Жители Абхазии строго придерживаются апсуара – это свод неписаных морально-этических правил, в которых говорится о том, что внешний вид человека не должен быть ярким и резким.

Даже в самую жаркую погоду здесь предпочитают надевать закрытую одежду, которая скрывает плечи и колени.

Путешественникам стоит отдавать предпочтение одежде, которая меньше оголяет тело. Например, и мужчинам, и женщинам не стоит надевать излишне короткие шорты.

Ходить по городу в купальнике и плавках считается нарушением этических норм. С прошлого года в республике введен штраф за несоблюдение этого правила.

Туристы, которые все же осмелятся появиться в подобном виде в общественном месте, будут обязаны заплатить до 6 тыс рублей. Поэтому купальники и плавки лучше носить только на пляже, а вне его надевать более закрытую одежду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не стоит забывать про солнцезащитный крем

Солнце в Абхазии гораздо опаснее, чем в средней полосе России. Находясь долгое время на улице, есть риск получить ожог. Загорать без защитного крема не рекомендуется, а в полдень, когда солнечные лучи особенно опасны, стоит переместиться в тень.

Также не нужно забывать о головном уборе, чтобы избежать солнечного удара.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не стоит брать с собой упаковку электронных испарителей

Весной этого года в Абхазии был введен запрет на продажу и ввоз вейпов и электронных испарителей. Теперь приобрести их на территории страны невозможно. Власти республики ввели такую меру, чтобы защитить несовершеннолетних от вредной привычки. Провезти небольшую партию в личных целях тоже не получится. Этот запрет коснулся не только юридических, но и физических лиц. Туристы также не смогу взять с собой на отдых, например, упаковку испарителей.

Однако мера наказания за нарушение этого закона пока не была установлена.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не стоит пренебрегать правилами гигиены

Одна из неприятностей, которая может случиться на отдыхе, это ротавирус. Болезнь может перечеркнуть весь отпуск и оставить неприятное впечатление от поездки.

Чтобы избежать этого в Абхазии, стоит помнить несколько несложных правил:

не пить воду из-под крана;

использовать только бутилированную или кипяченую воду;

тщательно мыть руки и фрукты;

не покупать продукты и местное вино в непроверенных местах;

не допускать попадания морской воды в рот.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нельзя относиться неуважительно к природе

В Абхазии развит культ природы. Местные жители считают деревья, реки и ручьи священными, а в горах ведут себя, как в храме. Часть населения привыкла совершать моления под раскидистыми кронами дуба, так как он - одна из главных священных реликвий абхазского народа.

Министерство туризма Абхазии официально вынесло предписание, что природу республики нельзя загрязнять, запрещено также шуметь и сквернословить в горах.

В абхазских горах множество священных мест, которые особо почитаются местными жителями. Они могут находиться в отдалении или же у дороги. Все подобные локации имеют своего защитника, и каждый, кто попадает сюда, должен уважительно относиться к священному месту.

Поэтому, приезжая в Абхазию, путешественникам стоит с особым почитанием относиться ко всем природным красотам, которые их окружают.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"