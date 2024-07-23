Безопасный отдых: что точно нельзя делать туристу в Абхазии?

Ежегодно курорты Абхазии посещает большое количество туристов, которые влюбляются в местную природу, вкусную национальную кухню и теплое море. В республику можно попасть по обычному российскому паспорту, что тоже привлекает многих путешественников.
Однако есть нюансы, которые стоит знать каждому туристу, приезжая в этот удивительный край.
Не стоит вести себя провокационно
В Абхазии не принято проявлять агрессию в общественных местах или же громко выяснять отношения. Туристы, которые излишне привлекают к себе внимание, тоже не найдут здесь одобрения. Все разногласия стоит оставить за пределами своего отдыха. То, что путешественник считает нормальным и веселым, может не понравиться местным жителям. Поэтому неуместные шутки лучше не озвучивать, иначе их расценят, как оскорбление.
Чтобы избежать конфликтных ситуаций, необходимо относиться с уважением к местному населению.
Жители республики предпочитают личную жизнь оставлять закрытой и не выставлять ее напоказ, поэтому проявление нежности в общественных местах также считается недопустимым.
Не нужно отказываться от гостеприимства
В Абхазии принято проявлять радушие к гостям. Каждый хозяин считает своим долгом накормить и напоить того, кто попал к нему в дом. Отказы в таких случаях не принимаются и будут считаться оскорблением. Зачастую, турист, который предпочитает обходиться без алкоголя, оказавшись в центре абхазского застолья, обнаруживает себя с бокалом местного вина.
Абхазский обычай гласит, что сначала в дом входит хозяин, а затем гости. Начинать прием пищи можно только в том случае, если старший член семьи предложит приступить к трапезе. В абхазском доме за столом принято вести себя скромно и произносить тосты после разрешения тамады.
Об этом стоит помнить, если предполагается отдых в частном секторе. Хозяин жилья может предложить присоединиться к семейному ужину, и отказаться будет невозможно.
Не нужно заводить разговоры о политике
Обсуждать политические темы в Абхазии не принято, особенно если знаний и опыта недостаточно. Подобные разговоры могут вызвать недоумение.
Если местные жители сами начинают политическую тему, стоит выслушать и выразить нейтральность в этом вопросе.
Бывалые туристы советуют остановиться на разговорах о погоде, вкусной местной кухне, живописной природе и гостеприимстве хозяина дома. Стоит попросить совета о местах, которые нужно посетить, или же где купить самые дешевые и вкусные фрукты. В этих вопросах местные жители точно смогут помочь.
Нельзя одеваться вызывающе и неуместно
Жители Абхазии строго придерживаются апсуара – это свод неписаных морально-этических правил, в которых говорится о том, что внешний вид человека не должен быть ярким и резким.
Даже в самую жаркую погоду здесь предпочитают надевать закрытую одежду, которая скрывает плечи и колени.
Путешественникам стоит отдавать предпочтение одежде, которая меньше оголяет тело. Например, и мужчинам, и женщинам не стоит надевать излишне короткие шорты.
Ходить по городу в купальнике и плавках считается нарушением этических норм. С прошлого года в республике введен штраф за несоблюдение этого правила.
Туристы, которые все же осмелятся появиться в подобном виде в общественном месте, будут обязаны заплатить до 6 тыс рублей. Поэтому купальники и плавки лучше носить только на пляже, а вне его надевать более закрытую одежду.
Не стоит забывать про солнцезащитный крем
Солнце в Абхазии гораздо опаснее, чем в средней полосе России. Находясь долгое время на улице, есть риск получить ожог. Загорать без защитного крема не рекомендуется, а в полдень, когда солнечные лучи особенно опасны, стоит переместиться в тень.
Также не нужно забывать о головном уборе, чтобы избежать солнечного удара.
Не стоит брать с собой упаковку электронных испарителей
Весной этого года в Абхазии был введен запрет на продажу и ввоз вейпов и электронных испарителей. Теперь приобрести их на территории страны невозможно. Власти республики ввели такую меру, чтобы защитить несовершеннолетних от вредной привычки. Провезти небольшую партию в личных целях тоже не получится. Этот запрет коснулся не только юридических, но и физических лиц. Туристы также не смогу взять с собой на отдых, например, упаковку испарителей.
Однако мера наказания за нарушение этого закона пока не была установлена.
Не стоит пренебрегать правилами гигиены
Одна из неприятностей, которая может случиться на отдыхе, это ротавирус. Болезнь может перечеркнуть весь отпуск и оставить неприятное впечатление от поездки.
Чтобы избежать этого в Абхазии, стоит помнить несколько несложных правил:
- не пить воду из-под крана;
- использовать только бутилированную или кипяченую воду;
- тщательно мыть руки и фрукты;
- не покупать продукты и местное вино в непроверенных местах;
- не допускать попадания морской воды в рот.
Нельзя относиться неуважительно к природе
В Абхазии развит культ природы. Местные жители считают деревья, реки и ручьи священными, а в горах ведут себя, как в храме. Часть населения привыкла совершать моления под раскидистыми кронами дуба, так как он - одна из главных священных реликвий абхазского народа.
Министерство туризма Абхазии официально вынесло предписание, что природу республики нельзя загрязнять, запрещено также шуметь и сквернословить в горах.
В абхазских горах множество священных мест, которые особо почитаются местными жителями. Они могут находиться в отдалении или же у дороги. Все подобные локации имеют своего защитника, и каждый, кто попадает сюда, должен уважительно относиться к священному месту.
Поэтому, приезжая в Абхазию, путешественникам стоит с особым почитанием относиться ко всем природным красотам, которые их окружают.