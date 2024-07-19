Можно ли пить воду из-под крана в Абхазии?

Воду из-под крана в Абхазии необходимо кипятить перед тем, как пить, такую рекомендацию дала главный санврач республики. Она назвала причину, по которой некипяченая водопроводная вода может стать опасной.

Находясь на отдыхе в Абхазии, воду из-под крана нужно кипятить перед употреблением, напомнила главный санврач страны Алла Беляева.

Она рассказала радио Sputnik, что магистральные водоводы регулярно меняются, так что их состояние опасений не вызывает. А вот к трубам, которые отходят к частным или многоэтажным домам, могут быть вопросы. Их заменой должны заниматься либо хозяин, либо жилуправления, так что их чистоту власти гарантировать не могут.

Поэтому, подчеркнула Беляева, всем, и особенно детям, лучше кипятить воду из-под крана.

Еще один вариант, для тех, кто считает кипяченую воду "мертвой", хоть это понятие и ненаучно, – бутилированная вода: главный санврач пояснила, что в Абхазии ее производят множество предприятий, и везде она проходит бактериологический контроль, так что ее можно смело употреблять.