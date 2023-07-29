Достопримечательности Абхазии – чем удивит Новый Афон? 10 мест

Новый Афон в Абхазии большинству туристов известен благодаря Новоафонскому монастырю и Новоафонской пещере. Однако в городе есть другие не менее интересные достопримечательности, как природные, так и рукотворные. Среди них – грот и храм Симона Кананита, Анакопийская крепость, дача Сталина и другие, не менее таинственные места.

Что стоит посмотреть в Новом Афоне в Абхазии? О главных туристических объектах небольшого курортного города расскажем в этом материале.

Пещера в Новом Афоне

Новоафонская пещера – одна из самых знаковых достопримечательностей города. Это одна из крупнейших карстовых пещер в мире, окутанная тайнами и легендами об апостоле Симоне Кананите.

Первая экспедиция в пещеру была совершена в 1961 году, первая экскурсия – в 1975 году. Огромная пещера включает лабиринты ходов, несколько больших залов, подземные озера. Для туристов по пещере курсирует подземный поезд.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Пещеру в Новом Афоне посещают тысячи туристов, в пещере круглый год стоит одна и та же температура – плюс 12.

Новоафонский водопад

Водопад в Афоне хоть и рукотворный, но очень эффектный. Его высота превышает 8,5 метров, а ширина – 21 метр. Это место привлекает туристов и фотографов.

Водопад выполняет роль ГЭС для монастыря уже более 140 лет.

© Фото: Wikimedia Commons, Наталья Филатова, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Возле водопада в Новом Афоне можно передохнуть и немного охладиться, посетить кафе в форме грота и приобрести сувениры.

Три котла

К природным достопримечательностям Нового Афона относятся "Три котла" – это три карстовых ванны на дне ущелья, заполненные водой.

Котлы находятся в заповеднике в 2,5 км от Новоафонской пещеры. Каждый из них расположен на своей высоте, вода, падая в них, образует водопад. Цвет воды зависит от сезона, глубина котлов достигает двух метров.

© Фото: Wikimedia Commons, Николай Семёнов, Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

В горном ущелье стоит прохлада, и вода в котлах всегда холодная, однако при желании в каменных ваннах можно искупаться и загадать желание.

Новоафонский монастырь

История монастыря началась в 1875 году, когда император Александр II решил передать 327 десятин земли монахам русской обители Святого Пантелеимона, что находился на горе Афон в Греции. Монастырь в Абхазии возвели на склоне горы на высоте 75 м над уровнем моря. Он стоит на плато, несколько напоминающем греческий Афон.

Монастырский комплекс включает несколько зданий, в том числе Пантелеймоновский собор – крупнейший храм на территории всей Абхазии.

© Фото: Сайт Священной Митрополии Абхазии

К монастырю ведет несколько дорог, одна из них называется Тропа грешников, но также она известна как Кипарисовая аллея. Крайне живописная дорога открывает красивые виды и проходит мимо достопримечательностей курорта. Кипарисы, растущие вдоль тропы, помнят визит императора.

Псырцха

Полуразрушенная, но не потерявшая обаяния железнодорожная станция Псырцха в Новом Афоне – одна из визитных карточек Абхазии. Станция стоит на берегу одноименной реки, резной павильон станции будто нависает над водой. Вокзал был построен в 1944 году, а название "Псырцха" получил только в 1967 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Круглый павильон прежде был билетной кассой, а сегодня это место для красивых фотоссесий, окутанное мистическими историями.

Храм Симона Кананита

В ущелье реки стоит храм Симона Кананита, по легенде именно здесь покоятся мощи одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Древнейший храм несколько раз перестраивался, а тот вид, в котором он существует сегодня, храм обрел в 1882 году.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Это место имеет богатую историю и обязательно для посещения верующими. В храма Симона Кананита паломники просят даровать им любовь и счастье в браке.

Грот Симона Кананита

И туристы, и паломники в Новом Афоне стремятся посетить грот Симона Кананита. Он расположен в Псырцхинском заповеднике, для посещения лучше надеть удобную туристическую обувь.

По преданию, апостол прожил в гроте почти два года. В 1884 году грот был освящен и украшен иконой святых Апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.

© Фото: Wikimedia Commons, Sergei Kazantsev, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Путь к гроту лежит через ущелье, где можно увидеть кровь апостола – темно-красные пятна на камнях у подножия храма, а также след Симона Кананита – отпечаток босой ноги на валуне.

Не забудьте взять на память камень со дна горной реки: считается, что такой сувенир станет оберегом.

Анакопийская крепость

На вершине Иверской горы стоит укрепление древней Анакопии – Анакопийская крепость. Точных данных о том, когда именно крепость появилась на вершине горы, нет, однако приблизительный период строительства – пятый век нашей эры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории Анакопийской крепости найдены могильники времен бронзового века, поэтому крепость считается самым старым из сохранившихся сооружений Анакопии.

Генуэзская башня

Когда-то Новый Афон именовался Анакопией, а вдоль моря в этом месте существовала протяженная система оборонительных укреплений. Сегодня от крепостной стены остался единственный фрагмент – Генуэзская или Псырцхинская башня.

Сооружение было построено генуэзцами примерно в XII веке, сегодня к древней башне вплотную примыкает санаторий, в котором когда отдыхали Чехов, Паустовский, Бабель.

© Фото: Сайт санатория "Абхазия"

Дача Сталина

На территории Абхазии известно несколько дач Сталина, но дача в Новом Афоне уникальна – только здесь у вождя имелся рабочий кабинет и была проведена прямая связь с Кремлем. На даче в Новом Афоне Сталин бывал неоднократно, здесь он отдыхал и проводил встречи, переговоры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проект здания разработал личный архитектор Сталина Мирон Мержанов. В интерьере использовано натуральное дерево местных пород, вместо стекол – горный хрусталь. На даче Сталина хорошо сохранилась вся обстановка.