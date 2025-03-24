Вестник Кавказа

Когда Маск завершит государственную деятельность?

Когда Маск завершит государственную деятельность?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Илон Маск уйдет с госслужбы тогда, когда его работа в DOGE будет завершена. В Белом доме назвали "мусором" новость о скором уходе Маска.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, когда американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы.

Она опровергла информацию о том, что американский президент Дональд Трамп якобы рассказал окружению о скором уходе Маска.

Левитт заявила, что бизнесмен покинет государственную службу тогда, когда его деятельность в департаменте государственной эффективности будет завершена.

Помимо этого, пресс-секретарь назвала информацию и предстоящем уходе Маска из политики "мусором". Сам Маск подтвердил слова Левитт, заявив о "фейковых новостях".

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