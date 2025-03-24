Вестник Кавказа

Президент США уменьшит роль Илона Маска в политике - СМИ

Президент США уменьшит роль Илона Маска в политике - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роль главы ведомства DOGE Илона Маска в политике значительно сократится. По данным СМИ, об этом своим приближенным рассказал президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп рассказал своим приближенным о том, что политическая роль бизнесмена Илона Маска, курирующего работу Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), в ближайшие недели уменьшится. Об этом сообщила газета Politico.

Согласно данным источника, Трамп по-прежнему доволен работой Маска и его ведомством DOGE, однако они обоюдно решили, что ему лучше вернуться в бизнес и играть вспомогательную роль в Белом доме.

Роль Илона Маска сократится после того, как он лишится статуса "специального государственного служащего", выполняющего работу по заказу федерального правительства США, передали в издании. Это должно произойти в конце мая или в начале июня.

Часть приближенных американского президента считают Илона Маска непредсказуемым, заявил источник в разговоре с Politico. Он же отметил, что, вероятно, бизнесмен останется в окружении Трампа и станет его неофициальным советником. Также Маск может время от времени посещать Белый дом.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о возможном возвращении Илона Маска в предпринимательство. При этом он заявлял, что будет держать бизнесмена в политике столько, сколько возможно.

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