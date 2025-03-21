Александр Клемент

Произнося инаугурационную речь, Дональд Трамп заявил, что его реформы, направленные на решение внутриполитических проблем, окажут позитивное влияние на мир в целом. Рассмотрим, как сказываются действия президента США на повседневной жизни американцев и на тех, кто стремится ими стать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трамп и россияне

Многие быстро записали президента США чуть ли не в друзья президента России. Даже прошел слух, что тех, кто критикует Путина в США арестовывают. Эти сведения недостоверны. Напротив, недавно многие семьи из России, долго ждавшие при Байдене получения политического убежища в США, получили его при Трампе, причем на собеседовании они, мягко говоря, не прославляли покинутую ими родину, и тем более власть.

Трамп и городское хозяйство

Удивили реально быстро произошедшие изменения во внешнем облике, например, Нью-Йорка. Еще недавно улицы этого города были полны нечистот, крыс и бомжей, а сейчас всё изменилось к лучшему.

© Фото: Динара Хаирова

Трамп и нелегальные мигранты

Звезды шоу-бизнеса и кино негодуют по поводу депортации нелегальных мигрантов. Однако обывателей улучшение криминогенной ситуации радует.

Жизнь в США

Вопреки сложившимся стереотипам, быт рядового американца не так легок. Многим кажется, что достаточно попасть в США, как жизнь расцветет новыми красками. На самом деле, подавляющее большинство американцев занято довольно тяжелым трудом, а зарплата кое-как позволяет сводить концы с концами. Налоги, страховки и прочие обязательные выплаты составляют как минимум 50% от доходов. Собственное жилье доступно далеко не всем, да и квартплата довольно велика. Если к этому добавить своеобразную медицину и качество продуктов, почему-то считающееся высоким, то в итоге получаем неоднозначную форму благополучия по-американски.

© Фото: Динара Хаирова

Чего американцы ждут от Трампа?

Возможно, успех республиканцев на выборах обусловлен тем, что большинство избирателей захотело видеть на посту президента не политика, а бизнесмена, чтобы власть поставила во главу угла проблемы внутреннего содержания, а не великие геополитические свершения. Трамп почувствовал эти настроения американцев и теперь декларирует постулаты, соответствующие этим запросам.

Хотя и геополитике в его заявлениях отводится немало места. Чего стоят только высказывания по поводу Гренландии или Канады. Однако и они выстраиваются по бизнес-модели, где обязательно подчеркивается экономическая выгода для американцев. Даже во взаимоотношениях с Украиной Трамп ставит во главу угла экономическую выгоду, а не просто некие абстрактные цели. Может, именно поэтому ему прощают совершенно непопулярные откровения, например, что надо будет пережить очередное повышение цен практически на все виды продуктов и товаров массового потребления. Заметим, что цены на эти товары, причем далеко не лучшего качества, в США и так выше, чем во многих странах мира, в том числе и в России.

Поэтому американцы с пониманием относятся и к заявлениям Тампа о выходе из всех возможных блоков и содружеств, на членство в которых расходуются огромные средства из госбюджета, осознавая, что величие любой страны строится в первую очередь на уровне благосостояния ее граждан, на их благополучии.