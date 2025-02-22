Куда Трамп потратит деньги ОАЭ?

ОАЭ собираются вложить в США почти полтора триллиона долларов в ближайшие десять лет. Одна из богатейших стран Ближнего Востока и самая большая экономика в мире поддерживают тесные партнерские отношения. ОАЭ и раньше инвестировали в США, но такая огромная сумма озвучивается впервые. Что стоит за решением ОАЭ и куда будут потрачены деньги?

Встреча шейха и Трампа

Недавно шейх Тахнун бен Заид аль-Нахайян, сын основателя ОАЭ и советник по национальной безопасности Эмиратов, посетил с 10-дневным визитом США. За это время он успел провести встречи с высокопоставленными американскими чиновниками, в том числе с министром торговли, директором ЦРУ и советником по национальной безопасности. На четвертый день своего визита он встретится с президентом США, Дональдом Трампом. Эта встреча не получила широкой огласки, однако её результатом стало общение со стороны ОАЭ инвестировать в США $1,4 трлн в течение ближайших 10 лет. После встречи с шейхом Трамп в своей соцсети Truth написал:

ОАЭ и США - давние партнеры, которые работают над обеспечением мира и безопасности на Ближнем Востоке и в мире. Мы обсудили пути укрепления нашего партнерства ради экономического и технологического процветания в будущем.

Кто такой шейх Тахнун бен Заид?

Шейх Тахнун - брат нынешнего президента ОАЭ Мухаммада бен Заида аль-Нахайяна, его доверенное лицо и один из самых влиятельных людей в Эмиратах. 56-летний член королевской семьи занимается широким спектром вопросов от безопасности до финансов и технологий. Шейх Тахнун руководит инвестиционным фондом MGX и холдингом G42, обеспечивающим развитие и продвижение искусственного интеллекта. Помимо этого, Тахнун бен Заид - председатель ADQ, фонда национального благосостояния в Абу-Даби. В последнее время шейх Тахнун активно занимается технологическим продвижением в ОАЭ, в частности, в сфере ИИ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На что будут потрачены арабские деньги?

Как сообщил сам Шейх Тахнун, в ближайшие годы ОАЭ планирует инвестировать средства в самые разные сферы, в том числе:

в развитие искусственного интеллекта

развитие высоких технологий

инфраструктурные проекты

энергетические проекты

здравоохранение.

Через несколько дней после сообщения о масштабных инвестициях инвестиционный фонд ADQ сообщил о планах вложить $ 25 млрд в создание энергетической инфраструктуры на территории США, а также строительство центров обработки данных совместно с американским партнёром Energy Capital Partners.

Еще одна сделка, которая состоится в рамках нового инвестиционного сотрудничества, строительство алюминиевого завода в США. Его будет финансировать Emirates Global Aluminium.

В свою очередь фонд MGX совместно c Microsoft, Blackrock и компанией xAI Илона Маска, намерен построить центры обработки данных и соответствующую инфраструктуру стоимостью в $ 30 млрд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем ОАЭ вкладывать деньги в США?

ОАЭ в целом и Абу-Даби в частности, вкладывают огромные средства в развитие технологического сектора, стараясь обеспечить Эмиратам лидирующие позиции в сфере развития и использования искусственного интеллекта. Однако их усилия сдерживаются ограничениями на экспорт необходимых передовых чипов, которые в 2023 году ввёл бывший президент Джо Байден. Не исключено, что такие щедрые инвестиции ОАЭ готовы обеспечить для США с тем, чтобы получить доступ к критически важным полупроводникам. Готов ли Вашингтон снять ограничения с экспорта ради Эмиратов, пока неизвестно.