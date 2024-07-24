Вестник Кавказа

Власти обвинили ряд СМИ в передаче данных зарубежным спецслужбам в Грузии

Власти обвинили ряд СМИ в передаче данных зарубежным спецслужбам в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В СГБ Грузии сообщили о попытках ряда СМИ предоставить информацию западным спецслужбам.

Служба госбезопасности Грузии обнародовала отчет за 2024 год, в котором обвинила представителей ряда средств массовой информации в передаче информации зарубежным спецслужбам и получении финансирования.

"Была зафиксирована связь представителей отдельных СМИ с официальными лицами зарубежных стран и, вероятно, представителями спецслужб, от которых они получали финансирование и указания, а также которым передавали информацию по интересующим их вопросам"

– СГБ Грузии

В ведомстве отметили, что в прошлом году спецслужбы различных стран пытались наладить контакты с гражданами республики и завербовать их. По информации СГБ, зафиксированы также случаю, когда граждане других стран устанавливали GPS координаты, делали фотографии и видео при помощи дронов.

В спецслужбе обратили внимание на то, что занималась в том году контрразведывательной деятельностью, чтобы предотвратить так называемую мягкую силу, скрытые операции и применение инструментов "информационной войны".

В этом же отчете говорится, что в прошлом году определенный круг лиц пытался совершить насильственную смену власти в стране.

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