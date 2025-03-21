Комиссия по расследованию преступлений ЕНД проработает еще месяц

Временная следственная комиссия, в обязанности которой входит расследование преступлений, которые были совершены, когда у власти находилась ныне оппозиционная партия "Единое национальное движение", просить парламент увеличить срок ее полномочий.

Работа временной комиссии, призванной вывести на свет все нарушения закона, совершенные при президенте Михаиле Саакашвили и его партии "Единое нацдвижение", может быть продлена еще на месяц. С таким запросом она обратилась в Бюро грузинского парламента, рассказала ее председатель Тея Цулукиани.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 10 апреля. В ходатайстве будет указан новый срок истечения полномочий – 5 июня. То есть комиссия просит прибавить ей дополнительный месяц работы.

Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании парламента. На нем же будет заслушан отчет комиссии о выполненной работе.

В общей сложности 13 февраля состоялось 17 заседаний, на них были опрошены 55 человек, в том числе 30 потерпевших.

Цулукиани добавила, что сейчас готовится отчет, объем документа уже превышает 100 страниц. Первоочередное внимание в нем уделяется пыткам и бесчеловечному обращению.