Парламент Грузии окончательно запретил иностранные гранты без разрешения

Депутаты грузинского парламента проголосовали в третьем (окончательном) чтении за закон "О грантах", согласно которому получение иностранного гранта станет возможно только при одобрении правительством.

Грузинский парламент полностью запретил получать гранты из зарубежных источников без разрешения властей страны, за соответствующий закон сегодня проголосовали депутаты в последнем, третьем чтении.

Согласно новым правилам, желающие получить иностранный грант должны будут заручиться согласием Антикоррупционного бюро, которое действует при правительстве Грузии.

Разрешение надо будет получать на гранты, которые предоставляют международные организации, действующие в сфере благотворительности и в гуманитарной области, а также в спорте. Кроме того, нельзя будет получить грант от финансово-кредитной организации, правительства другой страны либо предприятия.

Спрашивать разрешения на грант должны будут и физлица, и организации, и вузы.

В законе делается ряд исключений: они качаются спортивных грантов, а также грантов на учебу в вузе или деятельность в научной сфере.

Те, кто проигнорируют новые требования, заплатят крупный штраф: он составит помноженную на два сумму гранта.

Теперь под законом должен поставить подпись президент Грузии. После этого документ опубликуют на сайте "Законодательного вестника", и тогда он вступит в силу.