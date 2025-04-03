Вестник Кавказа

Парламент Грузии принял закон об одобрении иностранных грантов

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинский парламент сегодня принял, пока в первом чтении, законопроект, благодаря которому будет взято под контроль предоставление иностранных грантов.

Закон о необходимости получении разрешения от правительства на предоставление гранта из-за границы принят в первом чтении в Грузии.

Законодательная новинка ставит целью проконтролировать получаемое из-за рубежа финансирование. Закон поддержали 83 депутата.

Если он будет одобрен парламентом в трех чтениях и подписан президентом, то гранты от зарубежных организаций станут доступны в Грузии только если их разрешит получить правительство либо лицо, уполномоченное им.

Если организация решит избежать нового порядка, то ей придется выплатить крупный штраф: его сумма будет определяться как умноженный на два грант.

Решение по поводу одобрения либо неодобрения гранта будет приниматься в течение 10 дней.

Стоит отметить, что закон предусматривает ряд исключений. Это гранты от международных спортивных организаций, стипендии для среднего и высшего образования, а также научной работы вне Грузии. Кроме того, разрешение не потребуется на гранты от международных организаций, работающих в Грузии.

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