Вестник Кавказа

Как НПО в Грузии будут получать гранты от правительства?

Здание правительства Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал, как правительство будет выдавать гранты неправительственным организациям. Одобрение должен просить сам донор, а не получающая его НПО.

Одобрение грантов у правительства Грузии должен просить донор, а не получающая его неправительственная организация, рассказал глава парламента страны Шалва Папуашвили.

"Это будет согласием не на получение гранта, а на его предоставление, что обеспечит полную прозрачность процесса для граждан, и все будут знать, какие деньги циркулируют и что финансируется"

- Шалва Папуашвили

С его слов, это обеспечит финансирование проектов в интересах грузинского народа, а не иностранных государств.

Спикер парламента подчеркнул, что существует много безответственных доноров, которых власти Грузии пытаются заставить вести себя ответственно, но они все равно финансируют деструктивные мероприятия и революционные процессы в стране.

Напомним, что 20 февраля парламент Грузии рассмотрел и принял поправки в закон "О грантах", который подразумевает выдачу финансовой поддержки НПО от государства. На работу ведомства и самих грантов выделили 20 млн лари ($7 млн) из бюджета страны.

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