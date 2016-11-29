Новые правила по грантам для НПО одобрены парламентом Грузии

Поправки в закон "О грантах" одобрены парламентом Грузии на сегодняшнем заседании. Согласно им, НПО, чья деятельность соответствует интересам страны, смогут получить помощь от государства.

На сегодняшнем заседании парламент Грузии рассмотрел и принял поправки в закон "О грантах", который подразумевает выдачу финансовой поддержки неправительственным организациям от государства.

Изменения в закон предполагают организацию Агентства управления государственными грантами. Финансовую помощь смогут получить исключительно НПО, ведущие работу в соответствии с национальными интересами Грузии.

"Закон "О грантах" установит те регуляции, согласно которым неправительственные, гражданские организации, деятельность которых будет конкретно определена для благих целей, будут финансироваться не из иностранных фондов, а из бюджета Грузии"

- депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили

На работу агентства и сами гранты будет направлено 20 млн лари ($7 млн) из бюджета страны.