Вестник Кавказа

Оппозиция раскритиковала правительственные гранты для НПО в Грузии

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© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Представители грузинской оппозиции со скепсисом восприняли инициативу правительства о создании особой программы государственных грантов для НПО из реестра "иноагентов".

Грузинские оппозиционеры осудили запуск государственной программы щедрых грантов для неправительственных организаций, которые имеют статус проводящих влияние иностранных сил.

Так, лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия констатировал, что, получив грант от государства, любая НПО по определению перестанет являться таковой и станет государственной и правительственной организацией

"Это блестящий шаг к упразднению НПО, но на этот раз путем подкупа. Неправительственные организации "Грузинской мечты" существовали и раньше, но сейчас это путь подкупа с целью их упразднения"

– оппозиционер

Хвичия выразил мнение, что это средства принесли бы больше пользы, если бы были направлены виноделам из Кахети.

В свою очередь, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе считает, что создание фонда служит доказательством того, что власть не переносит критику, а также не испытывает потребности в беспристрастных НПО.

"Они говорят, что НПО не должны быть беспристрастными, их хотят финансировать из государственного бюджета, чтобы превратить их в государственные организации"

– Вашадзе

Оппозиционер уверен, что руководство страны стремится себе подчинить НПО, поставив их в один ряд с, например, прокуратурой или полицией.

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