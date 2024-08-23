Вестник Кавказа

Правительство Грузии начнет финансировать НПО

Правительство Грузии начнет финансировать НПО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
НПО и СМИ Грузии начнут получать финансовую поддержку в виде грантов от правительства. Ее смогут получить только организации с регистрацией в реестре иноагентов.

Власти Грузии начнет выдавать гранты местным НПО и СМИ. С этой целью будет создан специальный фонд, рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Грант смогут получить только те организации, которые зарегистрировались в реестре иноагентов.

Решение о создании фонда связано с угрозами прекращения финансирования организаций и медиа со стороны иностранных инвесторов в случае, если те пройдут регистрацию в реестре согласно закону "О прозрачности иностранного влияния".

"На этом фоне и в целом, исходя из интересов страны, мы решили создать грантовую программу для грузинских неправительственных организаций, которая будет полностью финансироваться из государственного бюджета Грузии за счет денег грузинских налогоплательщиков"

- Ираклий Кобахидзе

Первые гранты планируют выдать в первые числа 2025 года.

Сейчас в реестре иноагентов зарегистрировано более 450 НПО и СМИ.

О чем закон об иноагентах в Грузии

Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" обязывает неправительственные организации и СМИ раскрывать источники своего финансирования при условии, если доля иностранных вливаний составляет более 20%. Также они должны зарегистрироваться в специальном реестре Минюста. Организациям из этого списка будет необходимо подавать декларации каждый год.

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