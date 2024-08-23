Правительство Грузии начнет финансировать НПО

Власти Грузии начнет выдавать гранты местным НПО и СМИ. С этой целью будет создан специальный фонд, рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Грант смогут получить только те организации, которые зарегистрировались в реестре иноагентов.
Решение о создании фонда связано с угрозами прекращения финансирования организаций и медиа со стороны иностранных инвесторов в случае, если те пройдут регистрацию в реестре согласно закону "О прозрачности иностранного влияния".
"На этом фоне и в целом, исходя из интересов страны, мы решили создать грантовую программу для грузинских неправительственных организаций, которая будет полностью финансироваться из государственного бюджета Грузии за счет денег грузинских налогоплательщиков"
- Ираклий Кобахидзе
Первые гранты планируют выдать в первые числа 2025 года.
Сейчас в реестре иноагентов зарегистрировано более 450 НПО и СМИ.
О чем закон об иноагентах в Грузии
Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" обязывает неправительственные организации и СМИ раскрывать источники своего финансирования при условии, если доля иностранных вливаний составляет более 20%. Также они должны зарегистрироваться в специальном реестре Минюста. Организациям из этого списка будет необходимо подавать декларации каждый год.