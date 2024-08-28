Закон об иноагентах в Грузии: истек срок добровольной регистрации

В Грузии закончился срок, в рамках которого организации могли зарегистрироваться в реестре по закону об иностранных агентах. Всего подано 476 заявок от НПО.

В Грузии 2 сентября истек срок на подачу заявок для регистрации НПО по закону об иноагентах, объявила первый замминистра юстиции страны Тамар Ткешелашвили, передает канал "Имеди".

Неправительственные организации, имеющие спонсоров за границей, имели месяц на то, чтобы добровольно подать заявку. В реестре в итоге зарегистрировались 476 организаций.

"Нет препятствий для их работы, нет препятствий для их финансирования... В случае регистрации они как обычно продолжают деятельность, и на них не возлагаются никакие финансовые санкции"

– Ткешелашвили

НПО и СМИ с иностранным финансированием нужно было записаться в реестр и заполнить ежегодную декларацию, если более 20% дохода приходят из-за рубежа. У тех, кто отказался от регистрации в рамках закона об иноагентах, могут возникнуть проблемы, каждой компании-нарушителю грозит штраф в размере 25 тыс лари.

"В случае не регистрации они облагаются штрафом, но все равно продолжают деятельность до тех пор пока, естественно, они смогут выплачивать эти штрафы"

– Ткешелашвили

Напомним, закон об иностранном влиянии в Грузии вступил в силу 3 июня. Министерство юстиции страны займется выявлением организаций, нарушающих закон, ставший скандальным.

Известно, что против закона и регистрации по нему активно выступают самые крупные и авторитетные НПО, например "Международная прозрачность - Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Институт развития свободы информации" (IDFI) и другие.

Также противниками закона являются президент Грузии, оппозиция, страны Запада. Все противники считают, что новый закон уводит Грузию от ее европейского будущего.

Как много СМИ и НПО зарегистрировались по закону?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что считанные сотни СМИ и НПО, получающих финансирование из-за рубежа, прошли добровольную регистрацию в госреестре, как обязывает их закон о прозрачности иностранного влияния.

"Есть информация, что зарегистрировались очень немногие из 30 тыс НПО и СМИ, подпадающих под этот закон. Где-то 1,5-2% прошли регистрацию. Это, однако, не значит, что остальные смогут обойти регистрацию – их зарегистрируют соответствующие государственные структуры. Повальный бойкот регистрации вызван стремлением этих НПО и медиа дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами", - прежде всего сказал он.

"Также они ожидали решения Конституционного суда по искам против закона, поданным президента, неправительственными организациями и прозападными политическими партиями с требованием отменить или хотя бы приостановить действие закона. На днях решение КС будет опубликовано, и от этого многое будет зависеть. Если Конституционный суд не удовлетворит иск деструктивных сил, закон вступит в реальную силу, начнется его применение государством. Тогда всем организациям, которые должны зарегистрироваться, придется считаться с требованиями этого закона", - обратил внимание Васо Капанадзе.

"Теперь государство будет заходить во все организации, потенциально подлежащие регистрации по закону об иностранном влиянии, и проверять их. Если действительно организация получает больше 20% финансирования из-за рубежа, она будет оштрафована, а затем зарегистрирована. Дальше все будет зависеть от того, как эти НПО себя в дальнейшем поведут, и, конечно, многое будет определено и в том вопросе, и в других тем, с какими результатами завершатся парламентские выборы 26 октября", - подчеркнул политолог.

"Конечно, все уже ждут, что деструктивные силы во главе с их покровителями с Запада будут накалять ситуацию. Люди к этому привыкли. Если акции противостояния между незарегистрированными организациями и властями будут иметь место до выборов, это даст дополнительный импульс в процесс дестабилизации ситуации. Так что нас ждут очень интересные месяц и 23 дня, которые остались до выборов. В любом случае ситуация будет сложной", - заключил Васо Капанадзе.