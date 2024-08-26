Конституционный суд Грузии ставит последнюю точку в законе об иноагентах

Судьбу закона об иноагентах в Грузии начал решать КС республики. Против документа выступают оппозиционные силы и президент страны.

Конституционный суд Грузии начал заседание по поводу исков против закона "О прозрачности иностранного влияния". Его суть заключается в том, что СМИ и негосударственные компании обязаны регистрироваться в реестре организаций, продвигающих иностранное влияние, если более 20% их годового дохода составляют деньги зарубежных партнеров.

За отмену закона об иноагентах в Конституционный суд выступили представители НПО, СМИ, оппозиции и президент страны Саломе Зурабишвили – всего более 120 человек. По их мнению, документ мешает евроинтеграции Грузии и конфликтует с основными положениями конституции страны. В частности, он ограничивает право на свободное развитие личности, которое гарантирует Основной закон.

Также они требуют заморозки реализации закона до тех пор, пока не кончатся судебные разбирательства.

Сегодня Конституционный суд должен прийти к решению, давать ход искам или нет.

Что скажет Конституционный суд?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, ссылаясь на оценки юристов, что Конституционный суд со 100% вероятностью не найдет в законе о прозрачности иностранного влияния противоречий Основному закону Грузии.

"Юристы, вполне объективные люди, к тому же работавшие в Европе, подчеркивают, что в законе о прозрачности иностранного влияния нет никакого состава, чтобы рассматривать его в Конституционном суде. Все, кто читали этот закон, причем речь о видных иностранных специалистах, указывали, что он исключительно увеличивает прозрачность СМИ и НПО, причем более мягкого закона об иностранном влиянии нет ни в Европе, ни в США, нигде. Санкций за раскрытие своего финансирования не предусмотрено", - пояснил он.

"В связи с этим совершенно абсурдно говорить, что мягчайший закон сам по себе может влиять на продвижение Грузии по европейскому пути и интеграцию республики в ЕС. А эти иски в Конституционный суд являются частью политической кампании, в рамках которой разрешено объявлять все, что угодно. Прежний американский посол США Келли Дегнан прямо говорила, что не читала этот закон и читать не будет, но считает его "кремлевским" и все на этом. Исками в КС продолжается оркестрованная кампания по устрашению грузинского руководства", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

"Характерно, что западные политики, лоббирующую группировку Михаила Саакашвили, утверждают, что закон о прозрачности иностранного влияния мешает евроинтеграции Грузии, но отчего-то не вспоминают, что российские танки стоят в 30 км от Тбилиси. Это, выходит, не мешает никак продвижению Тбилиси на Запад? Им безразличны реальные юридические вопросы, ничего рассматривать всерьез и объективно они не намерены – точно так же, как не рассматривали факты нарушения президентом Саломе Зурабишвили грузинской Конституции. Те же зарубежные юристы отмечали, что нарушение налицо, но западных политиков это не интересует", - указал политолог.

Что будет после Конституционного суда?

Эксперт выразил уверенность в том, что после отрицательного решения Конституционного суда по искам оппозиции и президента они не сдадутся. "После этого они начнут кричать, что вот вам доказательство, что Конституционный суд – в кармане у Бидзины Иванишвили. Это уже делается, и будет делаться дальше. Причем к нынешним грузинским судам выдвигают претензии те же люди, в годы правления которых при Саакашвили крупнейшие международные организации писали, что в Грузии вообще нет судов, а есть единственный штаб, где Саакашвили штампует все свои решения и приговоры. Помню, суд в Страсбурге заявил, что в Грузии все три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная – при Саакашвили сплотились в монолитный кулак, который покрывает преступления вместо того, чтобы их расследовать", - сказал он.

"Но тогда почему-то западные политики молчали, набрав воды в рот. Все они ничего не говорили, когда в Грузии оправдательные решения составляли всего 0,4% - причем эти доли процента относились к делам, по которым прокуратура разрешала судьям оправдать подсудимых. Между тем в годы правления "Грузинской мечты" Страсбургский суд каждый раз подтверждает объективность и правильность решений грузинского суда. Индекс независимого суда в Грузии выше, чем в некоторых странах Евросоюза и Запада в целом – но именно сейчас мы слышим с Запада и от оппозиции обвинения в адрес нашей судебной ветви власти, ведь она выносит не те решения, которые нужным противникам "Грузинской мечты". Вот такая у нас ситуация оригинальная", - заключил Петре Мамрадзе.