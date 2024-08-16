Рассмотрение исков против закона об иноагентах начнется в Грузии в четверг

Послезавтра КС Грузии начнет рассматривать иски против скандального закона об иноагентах. Данный документ был принят парламентом республики три с половиной месяца назад.

В этот четверг в Грузии пройдет первое заседание Конституционного суда, посвященное искам против резонансного закона об иноагентах. Об этом рассказали в самой инстанции.

В число 122 истцов вошли президент республики, оппозиционные депутаты, СМИ и НПО. Они отмечают, что данный закон конфликтует с основными принципам Конституции и мешает процессу присоединения страны к Евросоюзу.

Авторы иска выступают за то, чтобы заморозить действие спорных положений до тех пор, пока не завершится разбирательство.

Закон об иноагентах

Грузинский парламент принял упомянутый закон в середине мая, что привело к ухудшению отношений республики с Евросоюзом и Соединенными Штатами. Через несколько дней после этого президент страны наложила вето на документ, однако в конце мая парламент преодолел его.