Рассмотрение исков против закона об иноагентах начнется в Грузии в четверг

В этот четверг в Грузии пройдет первое заседание Конституционного суда, посвященное искам против резонансного закона об иноагентах. Об этом рассказали в самой инстанции.
В число 122 истцов вошли президент республики, оппозиционные депутаты, СМИ и НПО. Они отмечают, что данный закон конфликтует с основными принципам Конституции и мешает процессу присоединения страны к Евросоюзу.
Авторы иска выступают за то, чтобы заморозить действие спорных положений до тех пор, пока не завершится разбирательство.
Закон об иноагентах
Грузинский парламент принял упомянутый закон в середине мая, что привело к ухудшению отношений республики с Евросоюзом и Соединенными Штатами. Через несколько дней после этого президент страны наложила вето на документ, однако в конце мая парламент преодолел его.