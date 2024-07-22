Вестник Кавказа

Закон об иноагентах в Грузии: подан уже четвертый иск против

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной иск, ставящий под сомнение конституционность скандального закона об иноагентах, подан в Конституционный суд Грузии. Теперь его соответствие основному закону страны оспаривают журналисты.

Представители грузинских СМИ подали иск против закона об иностранных агентах в Конституционный суд Грузии.

Истцами выступили Гела Мтивлишвили и Нино Зуриашвили. По их словам, закон "О прозрачности иностранного влияния" ставит препятствия для работы свободным СМИ.

Авторы заявления также напомнили о важности журналистских расследований, которые основаны на анонимности источников: они указывают, что теперь эти люди становятся беззащитными, передает Sputnik Грузия.

Напомним, предыдущие иски подали:

  • 38 депутатов от оппозиции;
  • президент;
  • более 120 грузинских НПО.

Отметим, что суть закона об иноагентах заключается в том, чтобы сделать прозрачными источники финансирования СМИ и НПО. Организации, которые более 20% денег получают из-за рубежа, должны войти в особый публичный реестр, а потом каждый год подавать декларации.

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