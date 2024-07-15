Закон об иноагентах в Грузии оспаривают в суде и депутаты

Очередной иск подается в Конституционный суд в связи со скандальным законом об иностранных агентах. После президента страны и НПО соответствие закона Конституции ставят под сомнение депутаты от оппозиции.

Конституционному суду Грузии придется рассмотреть еще один иск, направленный против закона об иноагентах. Теперь в КС обращаются депутаты, представляющие оппозиционные партии, рассказала одна из них – Теона Акубардия.

"Это важный аспект правовой борьбы, и мы доведем эту борьбу до конца"

– политик

Как уточняют грузинские СМИ, подписи под иском поставят свыше 30 оппозиционных политиков, представляющих разные партии, передает РИА Новости.

Отметим, что сначала в КС обратилась президент Саломе Зурабишвили. Вслед за ней иск подали НПО – в общей сложности более 120 организаций.

Правящая партия "Грузинская мечта" уверена, что КС примет решение в пользу закона об иноагентах, так что иски удовлетворены не будут, и закон останется в силе.

Закон об иноагентах в Грузии – о чем он?

Вызвавший широкий резонанс закон "О прозрачности иностранного влияния" был разработал и принят, чтобы вывести из тени на свет НПО и СМИ, которые, существуя на деньги зарубежных акторов, проводят в Грузии их влияние. Такие "иноагенты" будут внесены в особый публичный реестр. Критерий попадания в него – зарубежное финансирование минимум на 20%. Членам реестра придется подавать декларации за каждый год, начиная с прошлого.