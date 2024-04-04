Закон об иноагентах в Грузии: что это, что означает и почему вызвал протесты?

Новый закон об иноагентах в Грузии снова привел к массовым протестам. В чем суть законопроекта об иностранных агентах и почему закон о прозрачности иностранного влияния вызвал недовольство в Грузии?

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", или, как его сокращенно называют, закон об иностранных агентах, снова вышел на первый план политической повестки Грузии. Первая попытка принять его обернулась для правящей партии "Грузинская мечта" провалом: год назад, после массовых акций протеста, переросших в беспорядки с десятками задержанных, а также критики со стороны США и ЕС, он был безоговорочно отозван.

В чем суть закона об иноагентах 2024 в Грузии?

О намерении "Мечты" снова внести в парламент закон об иностранных агентах стало известно 3 апреля 2024 года. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе пояснил, что речь идет о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния".

© Фото: Сайт "Грузинской мечты"

В него не вносится практически никаких изменений, кроме ключевого термина, обозначающего иноагента. В 2023 году использовалась формулировка "агент иностранного влияния", в 2024 году она сменилась на "организация, проводящая интересы иностранной силы".

Такие организации должны будут самостоятельно обратиться в Национальное агентство публичного реестра, чтобы их внесли в соответствующий реестр.

Затем от организации будет требоваться только раз в год, в январе, заполнять финансовую декларацию за прошлый год. Сделать это можно будет в электронном виде.

Абсолютно никаких ограничений или каких-либо иных требований к таким организациям предъявляться не будет.

Кого отнесут к иноагентам в Грузии?

Согласно актуальной версии законопроекта, к числу организаций, проводящих интересы иностранной силы, будут отнесены неправительственные организации и СМИ, более 20% дохода которых поступает от иностранной силы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом в список иноагентов не будут включаться НПО, которые:

основаны административным органом;

представляют собой спортивную федерацию;

занимаются вопросами крови.

Важно, что закон не коснется физических лиц, в том числе:

студентов;

ученых;

эмигрантов;

живущих в Грузии семей эмигрантов;

индивидуальных предпринимателей;

коммерческих юрлиц.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Под иностранной силой подразумевается как юридическое, так и физическое лицо.

Наказание за нарушение закона об иноагентах

Если у Минюста возникнет подозрение, что какая-то организация уклоняется от внесения в реестр иноагентов, ведомство может провести проверку. В случае, если подозрения подтвердятся, такое СМИ или НПО должны будут заплатить штраф 25 тыс лари (более $9,3 тыс).

Аналогичный штраф придется заплатить и за непредоставление вовремя декларации.

Никаких других нарушений и наказаний закон не предусматривает.

Почему закон об иноагентах вызвал протесты в Грузии?

Тем не менее, даже в таком мягком (по сравнению с американской и российской версиями) варианте законопроект снова вызвал волну критики.

Против него выступили Евросоюз и Госдепартамент США. Внутри страны закон осудила оппозиция, в том числе президент Саломе Зурабишвили. Она сочла принятие закона "саботажем европейского пути Грузии", ранее получившей статус кандидата в ЕС. Президент пообещал, что если закон будет принят в парламенте, то она наложит на него вето.

Кроме того, в Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста оппозиции. Накануне митинг у парламента вылился в стычки с полицией, были задержаны 14 человек, пострадал полицейский. Оппозиция обещает продолжить протесты сегодня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По мнению ключевых оппозиционных политических сил и крупных неправительственных организаций, скандальный закон уравнивает друзей и врагов страны и навешивает ярлыки на НПО, а главное – он станет препятствием для евроинтеграции Грузии.