Вестник Кавказа

Новый закон об иноагентах в Грузии: что с ним не так и почему оппозиция республики против нового закона?

Ольга Андронова
Новый закон об иноагентах в Грузии: что с ним не так и почему оппозиция республики против нового закона?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правящая верхушка Грузии вновь обсуждает принятие закона об иноагентах. Оппозиция республики выступает против него и призывает отказаться от законопроекта. Чем вызван скандал в грузинской власти и почему закон считается самым провокационным в республике?

Правящая партия "Грузинская мечта" вновь вынесла на рассмотрение парламента закон "О прозрачности иностранного влияния", или, как его иначе называют, "закон об иноагентах". 

© Фото: сайт парламента Грузии

Закон об иноагентах в Грузии: что это значит? 

Проект закона подразумевает обязательную регистрацию всех некоммерческих компаний и средств массовой информации, доходы которых на 20 и более процентов состоят из средств, поступающих из-за границы. 

Подобные организации, которые, по словам властей, преследуют "интересы иностранных сил" должны быть зарегистрированы в государственном реестре. 

Регистрация подразумевает заполнение декларации и отражение всех доходов компании. 

Министерство юстиции Грузии будет проверять эти компании и контролировать их доходы в любое время. 

В случае отказа от регистрации и заполнения декларации на организацию накладывается штраф в размере $9,5 тыс. 

Почему в Грузии выступают против закона об иноагентах? 

Инициатор закона об иноагентах – правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционные силы республики выступают против этого законопроекта, называя его "саботажем" европейского будущего Грузии. 

В частности, против нового закона выступила президент страны Саломе Зурбишвили. 

По ее словам, этот закон помешает евроинтеграции Грузии и ставит под вопрос переговоры с Евросоюзом о вступлении республики, уже получившей статус кандидата, в ЕС. 

"Грузинская мечта" сделала очень четкое заявление. Сказала "нет" Европе по всем направлениям, которые были прописаны как в предыдущих рекомендациях, так и нынешних 9 рекомендациях. Дала четкий отказ от всех возможных вопросов, которые определяют наш завтрашний день и открытие переговоров (c ЕС), по всем этим направлениям. Мы получили от Европы своеобразный аванс, и сегодня "Мечта" занята саботажем этого нашего пути и будущего. Саботаж – единственное слово, которое приходит мне на ум" 

– Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии

После вынесения законопроекта на обсуждение в парламенте произошла стычка между представителями партии "Грузинская мечта" и лидером партии "Граждане" Алеко Элисашвили. 

Также новому законопроекту объявили бойкот оппозиционные партии "Единое национальное движение", "Еврооптимисты", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии". 

Все они уверены, что таким образом правящая верхушка отказывается от вступления в Европейский союз. 

Закон об иноагентах в Грузии: история провала – как он был отозван

В 2023 году "Сила народа", которая входила в парламентское большинство, уже пыталась продвинуть закон об иноагентах, но тогда республика погрузилась в массовые протесты, и власти были вынуждены отказаться от этой идеи. 

Авторов законопроекта подвергли критике из-за его сходства с законом, который уже существует в США. 

Тогда "Сила народа" и "Грузинская мечта" дословно перевели американский "Закон о регистрации иностранных агентов", или FARA, и указали на то, что грузинский вариант намного либеральнее. В частности, в нем нет уголовной ответственности за его невыполнение. 

Власти подчеркивали, что единственной целью этого закона было регулирование работы неправительственных организаций и СМИ. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что изменилось в законе об иноагентах в 2024 году? 

По словам исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, название закона останется таким же, как и его наполнение. Изменится основной термин "агент иностранного влияния", вместо него будет применяться выражение "организация, проводящая интересы внешних сил". 

Мдинарадзе также подчеркнул, что этот закон не коснется физических лиц и будет относиться только к компаниям.

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