Закон об иноагентах в Грузии резко раскритиковала президент

Президент Грузии осудила инициативу парламентского большинства о возрождении законопроекта об иноагентах. По словам Саломе Зурабишвили, таким образом "Грузинская мечта" фактически поставила крест на евроинтеграции страны.

Повторно внесенный в парламент Грузии закон об иноагентах представляет собой провокацию, которая вдобавок перечеркивает все европейские перспективы для Грузии, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

По ее словам, ЕС дал Грузии статус кандидата авансом, но "Мечта" устраивает саботаж будущего Грузии в Европе, демонстрируя свое истинное лицо и говоря "нет" Евросоюзу.

Зурабишвили констатировала, что Грузия, под руководством "Мечты", не справилась с 12 рекомендациями до получения статуса кандидата и не работает над девятью новыми условиями после.

Внесение законопроекта в парламент через год после его отзыва из-за массовых акций протеста, по мнению Зурабишвили, – это вызов грузинскому народу, цель которого – спровоцировать дестабилизировать обстановку в стране.

Напомним, представители "Мечты" обратили особое внимание на то, что теперь они не будут отказываться от закона, какие бы протесты ни были устроены оппозицией.