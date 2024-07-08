Президент Грузии просит Конституционный суд отменить закон об иноагентах

В Грузии не утихают страсти вокруг закона об иноагентах. Закон был принят в мае, но пока не вступил в силу. Президент Грузии намерена обжаловать скандальный закон в конституционном суде. Также с иском в суд обратятся НПО.

Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст в конституционный суд иск, она добивается отмены закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об иноагентах.

Согласно информации грузинского телеканала "ТВ Пирвели", глава государства намерена оспорить "российский" закон.

"Саломе Зурабишвили считает, что принятый "Грузинской мечтой" закон антинационален и несовместим с конституцией. Известно, что если Конституционный суд примет иск президента, ее интересы будет защищать Эка Беселия"

– телекомпания

Президент хочет через суд выяснить, соответствует ли данный закон статье 78 грузинской конституции - эта статья связана с нацеленностью страны в Европейский союз и Североатлантический альянс.

"В иске требуется приостановить действие нормы до того, как конституционный суд по существу решит этот спор, т.е. на первоначальном этапе приостановит действие этого закона"

– защитник

Кроме того, иск в КС Грузии также направят НПО, по их мнению закон не соответствует конституции в вопросах о правах на объединения, равенство, неприкосновенность личной жизни.

Отметим, что скандальный закон был принят правящей партией еще в мае, однако в силу до сих пор не вступил.

Зурабишвили и закон об иноагентах

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил шансы иска Зурабишвили как нулевые, а само решение президента бороться за отмену закона о прозрачности иностранного влияния – как противоречащее национальным интересам Грузии.

"Посмотрим, что решат судьи, но я думаю, что большинством голосов Конституционный суд не удовлетворит такой иск Саломе Зурабишвили. В любом случае, мы видим очередное проявление деструктивной политики со стороны президента, потому что она идет против остальных ветвей власти", - прежде всего сказал он.

"Саломе Зурабишвили исходит не из интересов грузинского народа, правительства и парламента, избранного грузинским народом, а из интересов западных чиновников, которые хотят сохранить контроль над Грузией. Было бы лучше, если бы она привыкла к мысли, что закон принят и никто обратно отзывать этот закон не собирается", - подчеркнул Васо Капанадзе.

Политолог отметил, что с вступлением в силу закона о прозрачности иностранного влияния масштабы вмешательства западных сил в политическую жизнь Грузии станут очевидными всем. "Общественным достоянием станет информация, как расходуются те средства, которые Западом в огромном количестве направляются на поддержку неправительственных организаций и деструктивных политических партий, ориентированных только на выполнение воли западных государств", - сообщил он.

"Будут опубликованы все детали, на что эти деньги тратятся, вплоть до возможности их использования для смены власти в Грузии неконституционным путем. Также финансирование Запада может идти на усиление подконтрольных политических партий с целью проведения их во власть через парламентские выборы. Хорошо, что закон все-таки был принят; скоро он вступит в силу и покажет свою необходимость для дальнейшего суверенного развития Грузии", - заключил Васо Капанадзе.