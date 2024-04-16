Евросоюз отменил Грузию

Принятие закона об иноагентах закрыло двери ЕС для Грузии. Сегодня стало известно, что Брюссель решил приостановить процесс вступления Грузии в Союз. Также ЕС заморозил €30 млн, которые ранее были выделены Грузии на оборону.

Грузия лишается европейского будущего, следует из последних решений ЕС, связанных с ранее принятым грузинскими властями законом об иноагентах - "О прозрачности иностранного влияния".

Евроинтеграция поставлена на стоп, сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

"Мне жаль говорить о том, что (лидеры ЕС) договорились приостановить процесс членства Грузии в Евросоюз. Это четко сказано в докладах Европейского Совета"

– посол

Также стало известно, что выделенные ранее Грузии средства будут заморожены. Крупная сумма была выделена Европой в рамках сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

"Лидеры ЕС также решили заморозить деньги, которые были выделены для поддержки Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира. К этому моменту деньги, которые мы планировали перечислить министерству обороны, €30 млн, заморожены"

– посол

Пересмотром отношений с Грузией сегодня также заняты в США. Были отменены совместные военные учения, введены ограничения на въезд для причастных к принятию скандального закона, пересмотру подлежат все программы сотрудничества с Грузией, объявили в Вашингтоне.

И США, и ЕС ожидают "возвращения" Грузии на путь евро-атлантической интеграции, помехой которой стал закон об иноагентах.