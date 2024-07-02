Власти США намерены любыми путями, вплоть до организации очередной "цветной революции", добиться смены нынешней власти в Грузии, которая не идет ни на какие компромиссы с вашингтонскими кураторами, свидетельствую данные СВР.

США настроены любыми средствами добиться смены нынешней независимой власти в Грузии, сообщили в пресс-бюро СВР.

"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что поступающие в СВР данные свидетельствуют о решительном настрое Вашингтона добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов в стране. В администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта"

- СВР

Центром атаки станет президент страны Саломе Зурабишвили: она даст интервью американскому СМИ, по итогам которого в Грузии может вспыхнуть "цветная революция", срежиссированная за океаном, заявили в пресс-бюро СВР, передает РИА Новости.

Ее сценарий будет "состряпан" в лучших голливудских традициях, который будет пропитан антироссийским запалом Вашингтона – Белый дом вбросит "сенсационное разоблачение", обвинив Москву во всех белах Тбилиси.

Целью "местной атаки" станет "Грузинская мечта", которую вашингтонские сценаристы обвинят в "политической несамостоятельности", а грузинских избирателей Вашингтон устами Зурабишвили нацелит на неприятие нынешнего правительства страны, ищущего пути сближения с Россией.

Впрочем, Саломе Зурабишвили не стала откладывать дело в долгий ящик и уже обвинила власти в необдуманной и вражеской политике, которая привела страну к санкциям США и ЕС.